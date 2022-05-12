Новости экономики за 12.05.2022

Почему в стране дешевеют овощи и фрукты, на каком этапе реализация плана поддержки белорусской экономики в условиях санкций и почему российский рубль признан лучшей из мировых валют в 2022 году? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ: «БОЛЕЕ ТРЕТИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ УЖЕ ВЫПОЛНЕНО» Свыше трети мер, предусмотренных планом поддержки белорусской экономики в условиях санкций, которые утвердило правительство, уже выполнены к началу мая. Первоочередной в этом плане стала переориентация товарных потоков из западных стран и Украины в дружественные страны с акцентом на Россию и Китай.

Ключевым остается российский рынок. Причем в нынешних условиях уход с российского рынка иностранных компаний открывает дополнительные возможности для белорусских экспортеров. А по тем нишам, где белорусская продукция уже занимает значительную долю, наступает удобное время для ее наращивания. Работа на рынке КНР идет по отработанной схеме – через отраслевые экспортные заявки. В планах к концу года достичь отметки в два миллиарда долларов. ​Богданов рассказал, что овощи и фрукты станут дешевле уже в мае. Подробнее здесь. BLOOMBERG НАЗВАЛ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ЛУЧШЕЙ ВАЛЮТОЙ 2022 ГОДА Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару. По данным Bloomberg, курс вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти: запретили продавать наличную валюту и вывозить из России больше 10 тысяч долларов. Одновременно обязали экспортеров продавать 80 % выручки.

Кроме того, Россия потребовала, чтобы недружественные страны платили ей за газ в рублях. Это укрепило позиции рубля, а вот спрос на валюту заметно сократился. ​По программе «Семейный капитал» открыли более 113 тысяч депозитных счетов. Куда тратят эти деньги, читайте здесь. КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ БРИЛЛИАНТ ПРОДАЛИ ЗА 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ На аукционе Christie’s в Женеве ушел с молотка крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный крест», который весит 205 карат. Купили камень за 12 миллионов долларов, а с учетом налогов он обошелся новому владельцу в 14 миллионов долларов.