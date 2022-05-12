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Новости экономики за 12.05.2022

12 мая 2022 15:22
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Почему в стране дешевеют овощи и фрукты, на каком этапе реализация плана поддержки белорусской экономики в условиях санкций и почему российский рубль признан лучшей из мировых валют в 2022 году?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ: «БОЛЕЕ ТРЕТИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ УЖЕ ВЫПОЛНЕНО»

Свыше трети мер, предусмотренных планом поддержки белорусской экономики в условиях санкций, которые утвердило правительство, уже выполнены к началу мая. Первоочередной в этом плане стала переориентация товарных потоков из западных стран и Украины в дружественные страны с акцентом на Россию и Китай.

Новости экономики за 12.05.2022-1

Ключевым остается российский рынок. Причем в нынешних условиях уход с российского рынка иностранных компаний открывает дополнительные возможности для белорусских экспортеров. А по тем нишам, где белорусская продукция уже занимает значительную долю, наступает удобное время для ее наращивания.

Работа на рынке КНР идет по отработанной схеме – через отраслевые экспортные заявки. В планах к концу года достичь отметки в два миллиарда долларов.

​Богданов рассказал, что овощи и фрукты станут дешевле уже в мае. Подробнее здесь.

BLOOMBERG НАЗВАЛ РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ЛУЧШЕЙ ВАЛЮТОЙ 2022 ГОДА

Российский рубль стал лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару. По данным Bloomberg, курс вырос благодаря мерам по контролю капитала, которые приняли власти: запретили продавать наличную валюту и вывозить из России больше 10 тысяч долларов. Одновременно обязали экспортеров продавать 80 % выручки.

Новости экономики за 12.05.2022-4

Кроме того, Россия потребовала, чтобы недружественные страны платили ей за газ в рублях. Это укрепило позиции рубля, а вот спрос на валюту заметно сократился.

​По программе «Семейный капитал» открыли более 113 тысяч депозитных счетов. Куда тратят эти деньги, читайте здесь.

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ БРИЛЛИАНТ ПРОДАЛИ ЗА 14 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

На аукционе Christie’s в Женеве ушел с молотка крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный крест», который весит 205 карат. Купили камень за 12 миллионов долларов, а с учетом налогов он обошелся новому владельцу в 14 миллионов долларов.

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Часть средств от продажи бриллианта пойдет в фонд Международного комитета Красного Креста.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Алексей Богданов # Фотофакт

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