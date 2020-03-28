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Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?

28 марта 2020 16:24
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Новости мира. Коронавирус становится серьезной угрозой мировой экономике и может привести к самому непредсказуемому за последнее столетие кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новый вирус уже стоил миру десятки миллиардов долларов, и как предупреждают экономисты разных стран это только начало.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Самая обсуждаемая тема в мире сейчас – это коронавирус. Паника и психоз привели к закрытию границ и остановке работы предприятий во многих странах мира. Пришло время считать убытки. А они очень серьезные.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-4

Если в ближайшее время продолжится закрытие производств, прекращение работы предприятий миллионы человек потеряют работу, тысячи фирм станут банкротами. Властям приходится выбирать: поддержать бизнес сейчас или потом поддерживать безработных.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-7



Экономисты предупреждают, что вскоре придется отдать сотни миллиардов долларов налогоплательщиков, чтобы предотвратить как причину кризиса остановить эпидемию, так и последствия помочь пострадавшим людям и бизнесу.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-9

Петр Петровский, политический аналитик:

Большинство стран начинают осознавать, что бороться с коронавирусом нужно не экономическими методами (закрытие производств, предприятий), а эпидемиологическими мерами точного характера.

Например, Швеция, некоторые другие государства не отказываются от действия их производств, от функционирования экономики. Более того, наиболее эффективным методом в данном случае является перепрофилирование некоторых производств (что сделано, к примеру, в Беларуси) на производства конкретных специальных средств борьбы с коронавирусом.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-12

Некоторые страны уже объявили, что направят деньги на борьбу с кризисом. Как подсчитала одна из групп британских экономистов, странам Евросоюза придется отдать за год около 350 миллиардов долларов на ликвидацию последствий одного месяца карантина. Эти деньги пойдут на три вещи: поддержку здравоохранения, людей и бизнеса.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-15

До начала ситуации с коронавирусом экономисты прогнозировали рост мировой экономики примерно на 3 % в 2020 году. Теперь они ожидают рецессию. В отличие от большинства государств Европы, предприятия в нашей стране продолжают работать.  А белорусский подход к коронавирусу начинают признавать и другие мировые лидеры. О влиянии мер, принимаемых за рубежом на экономику, накануне высказался Президент Алекандр Лукашенко:

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Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-18

Меры профилактики и выверенная тактика борьбы с коронавирусом – есть, нет  психоза, дефицита и паники. 

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И в мире начинают понимать о том, что на ряду с борьбой с пандемией, ни в коем случае нельзя забывать об экономике. 28 марта стало известно, что Китай запустил масштабную программу стимулирования производства за счет налоговых послаблений и льготных кредитов.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-21

Президент США также сегодня подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн. долларов. Это крупнейшие за всю историю Соединенных Штатов меры по оказанию помощи. К слову, сегодня стало известно, что американский Госдепартамент поможет и нашей стране. Размер больше 2,5 миллионов рублей. 

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-24

Евросоюз предполагает направить на борьбу с около 40 млрд. евро. Пострадавшая больше других Италия  до 25 млрд. Швейцария и Южная Корея по 10 млрд. долларов, Египет 6 млрд. Франция, Австралия, Новая Зеландия и Япония пообещали сделать все возможное, чтобы также поддержать экономику за счет казны.

Закрытие границ и карантин привели к убыткам. Что будет с мировой экономикой?-27

Происходит все то, о чем наш Президент говорит уже давно. Жизнь заставляет прислушиваться. 

# Проекты СТВ # Экономика # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Фотофакт

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