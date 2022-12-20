Задолженность по кредитам в валюте у частных предприятия сократилась на 207 миллионов долларов

Так, в октябре задолженность частных предприятий коммерческим банкам в валюте сократилась на 207 миллионов долларов, и впервые с начала 2022 года оказалась ниже прошлогодних показателей. Востребованность в займах в белорусских рублях выросла на почти 870 миллионов рублей. В промышленности идет активный процесс смены валюты по банковским кредитам с долларов и евро на белорусские и российские рубли. Повышенный спрос может объясняться конвертацией валютных кредитов в рублевые.

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