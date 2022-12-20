Колумбия и Беларусь наладят сотрудничество в пищевой промышленности

Предприятия Беларуси и Колумбии налаживают сотрудничество в пищевой промышленности. Колумбийская Ассоциация розничной торговли готова содействовать в установлении деловых контактов и организации мероприятий с участием белорусских и колумбийских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть заинтересованность в поставках наших сладостей, в частности зефира, алкогольной продукции и безалкогольных напитков. Регион Латинской Америки огромный. Для Беларуси – большие возможности экономического взаимодействия. В 2021 году товарооборот между странами составил 90 миллионов долларов, в то время как еще 6 лет назад этот показатель был в два раза меньше.