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Колумбия и Беларусь наладят сотрудничество в пищевой промышленности

20 декабря 2022 15:47
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Предприятия Беларуси и Колумбии налаживают сотрудничество в пищевой промышленности. Колумбийская Ассоциация розничной торговли готова содействовать в установлении деловых контактов и организации мероприятий с участием белорусских и колумбийских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Колумбия и Беларусь наладят сотрудничество в пищевой промышленности-1

Есть заинтересованность в поставках наших сладостей, в частности зефира, алкогольной продукции и безалкогольных напитков. Регион Латинской Америки огромный. Для Беларуси – большие возможности экономического взаимодействия. В 2021 году товарооборот между странами составил 90 миллионов долларов, в то время как еще 6 лет назад этот показатель был в два раза меньше.

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# Беларусь-Колумбия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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