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С 1 января в Беларуси повысятся зарплаты бюджетников

20 декабря 2022 15:44
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Базовая ставка в стране с Нового года вырастет на 16 рублей. Показатель пересматривается несколько раз в год и влияет на уровень зарплаты бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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С 1 января в Беларуси повысятся зарплаты бюджетников-1

Только течение этого года она поднялась с 207 рублей в январе до 212 в ноябре. А уже с 1 января она составит 228 рублей. За основу для назначения ставки берется прогноз социально-экономического развития. Базовая ставка – определяемая правительством величина, на основании которой через систему коэффициентов и доплат формируется заработная плата работников бюджетной сферы.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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