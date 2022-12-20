Новости экономики за 20.12.2022
Предприятия Беларуси и Колумбии налаживают сотрудничество в пищевой промышленности. Какую продукцию готовы поставлять отечественные производители в регион Латинской Америки? Через белорусскую биржевую площадку будет экспортироваться сухое мороженое. Какие страны заинтересованы в его поставках? И почему с Нового года вырастут зарплаты работников бюджетной сферы?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧЕРЕЗ БУТБ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ СУХОЕ МОРОЖЕНОЕ
Через белорусскую биржевую площадку будет экспортироваться сухое мороженое. Первая заявка на продажу от белорусского молокоперерабатывающего предприятия уже зарегистрирована в торговой системе БУТБ. Пока на реализацию выставлено 500 упаковок сухого лакомства. Сегодня на экспортных биржевых торгах представлены все самые ликвидные и востребованные за рубежом виды молокопродуктов. Так, в Китае растет спрос на белорусскую молочку. Поэтому включение сухой смеси для мороженного в перечень биржевых товаров можно считать перспективным продолжением сотрудничества биржи с молокоперерабатывающими предприятиями страны.
ТОРГИ «ДРУЖЕСТВЕННЫМИ» ВАЛЮТАМИ НА МОСБИРЖЕ РЕЗКО ПОТЕСНИЛИ ДОЛЛАР И ЕВРО
С начала года торги «дружественными» валютами на Московской бирже резко потеснили доллар и евро. Основным трендом стало смещение интересов в сторону национальных валют. Больше всего выросли торги белорусским рублем – в 110 раз. И китайским юанем – в 41 раз. За девять месяцев доля доллара в расчетах по российскому экспорту сократилась на треть, а доля расчетов в рублях выросла в 2,5 раза.
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