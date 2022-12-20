Новости экономики за 20.12.2022

Предприятия Беларуси и Колумбии налаживают сотрудничество в пищевой промышленности. Какую продукцию готовы поставлять отечественные производители в регион Латинской Америки? Через белорусскую биржевую площадку будет экспортироваться сухое мороженое. Какие страны заинтересованы в его поставках? И почему с Нового года вырастут зарплаты работников бюджетной сферы? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧЕРЕЗ БУТБ БУДЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ СУХОЕ МОРОЖЕНОЕ

Через белорусскую биржевую площадку будет экспортироваться сухое мороженое. Первая заявка на продажу от белорусского молокоперерабатывающего предприятия уже зарегистрирована в торговой системе БУТБ. Пока на реализацию выставлено 500 упаковок сухого лакомства. Сегодня на экспортных биржевых торгах представлены все самые ликвидные и востребованные за рубежом виды молокопродуктов. Так, в Китае растет спрос на белорусскую молочку. Поэтому включение сухой смеси для мороженного в перечень биржевых товаров можно считать перспективным продолжением сотрудничества биржи с молокоперерабатывающими предприятиями страны. ТОРГИ «ДРУЖЕСТВЕННЫМИ» ВАЛЮТАМИ НА МОСБИРЖЕ РЕЗКО ПОТЕСНИЛИ ДОЛЛАР И ЕВРО