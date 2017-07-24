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Задержек не будет: «Росатом» о введении в строй БелАЭС

24 июля 2017 15:43
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Новости Беларуси. Белорусскую АЭС возведут в установленные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на встрече с Александром Лукашенко это подтвердил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Уже на начало 2018 года запланирован так называемый «Пролив» на открытый реактор.

Это ознаменует завершение строительства первого энергоблока.

В эксплуатацию его введут в 2019. Годом позже запустят и второй. Отмечу, энергоблоки такого же типа, как в Беларуси, уже работают на  Ленинградской и Нововоронежской АЭС. Кроме того, параллельно строятся в Финляндии, Венгрии, Турции, Бангладеш.

Задержек не будет: «Росатом» о введении в строй БелАЭС-1

Белорусскую АЭС полностью введут в строй летом 2020. «Росатом» подтверждает – задержек не будет, темпы строительства высокие, но ни в коем случае не в ущерб качеству. 23 июля руководители российской корпорации побывали в Островце, сегодня детальный разговор во Дворце Независимости.

«Росатом» – организация некоммерческая,

среди ее основных задач не только развитие атомной энергетики, но и ядерная радиационная безопасность.

Безопасность – главное требование к строительству БелАЭС, и это сегодня на встрече ни раз подчеркнули  Александр Лукашенко и руководители корпорации.

Задержек не будет: «Росатом» о введении в строй БелАЭС-4

Вопрос важный, подчеркивает Президент, как с экономической, так и с политической точки зрения. Ведь пристальное внимание белорусская АЭС вызывает и со стороны других государств. Хотя, кстати, к тому чтобы не политизировать строительство станции меньше месяца назад в Минске призывали делегаты сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А литовскую резолюцию с критикой в адрес БелАЭС, как известно, именно эти наши соседи поднимают вопрос чаще всего и вовсе отказались ставить в повестку дня. Решение о строительство АЭС нам далось нелегко, напоминает Президент.

Последствием Чернобыльской катастрофы – стала самая настоящая фобия.

Но выбор современной Беларуси – технологии будущего.

Задержек не будет: «Росатом» о введении в строй БелАЭС-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это высочайшие технологи. Вровень с комическими технологиями, IT, цифровой экономикой, умными технологиями. За ними тоже будущее. Я в этот строй ставлю и строительство атомной электростанции. Мы уделяем очень серьезное внимание строительству.

Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства атомной станции и ход этого строительства.

Более того, недавно был назначен помощник Президента, который отвечает за осуществление национальных проектов. Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем.

Стоит напомнить, «Росатом» – занимает первое место в мире по количеству одновременно возводимых за рубежом АЭС — сейчас это 34 энергоблока. А еще второе место в мире по запасам урана. Генеральный директор Алексей Лихачёв ручается –

все требования белорусской стороны будут исполнены.

Задержек не будет: «Росатом» о введении в строй БелАЭС-10

Алексей Лихачёв, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:
Я бы вспомнил тот разговор, который у вас был с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект. Вы тогда сказали,

что задача – построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе.

И «Росатом» действует исходя из этого вашего пожелания, из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности – 3+. В мире таких аналогов нет. Это самый экономичный подход к строительству, формированию вместе с белорусскими коллегами вопросов цены, стоимости работ.

Александр Лукашенко отмечает, строительство нашей станции и с Владимиром Путиным он обсуждает при каждой встрече. И, кстати, президент России уверен,

именно белорусский проект позволит понять реальную цену.

Ценовые параметры – под контролем. Сегодня стороны еще раз подтвердили – станция будет безопасной, современной, а расход средств при этом рациональным.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт # Алексей Лихачев

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