«Беларусь – важная страна для развития Европы»: итоги 26-й летней сессии ПА ОБСЕ в Минске

Новости Беларуси. Минск и Гамбург на неделе стали главными европейскими ньюсмейкерами. Именно в белорусской столице и втором по величине городе Германии в эти дни принимались важнейшие, а порой и судьбоносные решения. И если в Гамбурге все ждали, чем же закончится первая, а потому историческая встреча президентов Путина и Трампа, то в Минске всерьез заговорили о перезагрузке очень важного в свое время Хельсинкского процесса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Напомним, в далеком 1975 году в Финляндии 33 европейских государства сели за стол переговоров, чтобы поставить точку в глобальном тогда противостоянии. Сделать это вновь, сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию в Европе, предлагает Беларусь. Эту инициативу озвучил Александр Лукашенко на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Эта переговорная площадка объединила сотни политиков и экспертов из шести десятков стран. До конца недели они, как головоломку, выкладывали новую архитектуру европейской безопасности. А моментом истины стало 9 июля. В этот день принята Минская декларация, где весь этот невероятно сложный пазл удалось сложить в общую картину. По итогам голосования в нее, кстати, не вошла та самая сомнительная и тенденциозная резолюция по ситуации в Восточной Европе, потому как не нашла поддержки большинства.

Пройти с трибуны Парламентской ассамблеи ОБСЕ через зал для Президента Беларуси оказалось делом непростым. Но приятным. Белорусского лидера обступили иностранные дипломаты и парламентарии из 57 стран. Были моменты, когда Александр Лукашенко пожимал сразу две руки. Селфи с Президентом. Политический словарь после Беларуси пополнится новыми фразами. Всего несколько шагов для политиков навстречу друг другу в Минске – и огромный прорыв в политике Беларуси и Европы. Чего не удавалось сделать два десятилетия. Для Виктории Рачицкой-Кариллет ОБСЕ – это самая настоящая история любви. С мужем, приехавшим наблюдателем в нашу страну, познакомилась в 2006 году. Теперь у них семья – белорусско-французская.

Марк Кариллет, сотрудник секретариата Парламентской Ассамблеи ОБСЕ:

На открытии сессии ваш Президент произнес хорошую речь. Я был впечатлен. Моя жена тоже. Ей повезло сделать селфи с ним. Какие впечатления были у нее от нашего Президента?

Очень позитивные, исключительно позитивные! Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске – одна из самых позитивных за всю историю. При этом в Беларуси она проходит впервые. Одно дело – читать про Беларусь в западной прессе. И совсем другое –быть здесь и получать впечатления от страны самостоятельно.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Сегодня мы все чаще отмечаем блокаду диалога со стороны правительств некоторых государств. Поэтому мы очень рады возможности провести очередную сессию нашей организации в Минске. Дефицит в понимании друг друга, террористическая угроза и миграционный кризис – далеко не полный список проблем, с которыми столкнулась Европа. Необходимость быстрых своевременных действий с подачи Беларуси – лейтмотив летней сессии в Минске. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встречались только что с госпожой Муттонен… Она очень правильно сказала, что для решения отдельных вопросов нужно время. Правильно. Только я ей заметил, и она согласилась: времени у нас осталось совсем немного. Жизнь изменилась. Жизнь не та, что была в конце даже прошлого века – всё спрессовано. Поэтому время надо, но надо понимать, что его почти не осталось для решения очень важных проблем для Европейского континента. К сожалению, по многим проблемным вопросам наша матушка-Европа оказалась на перекрестке проблем. Проблем, которые, казалось бы, не касаются Европейского континента. Последствия этих проблем не связаны, может быть, и с Европой. Но мы оказываемся в эпицентре этих проблем. Например, идет война, которая породила негативные процессы на Ближнем Востоке. Недалеко, но земля не наша, это не у нас. А последствия этого кто больше всего испил? Кто больше всего был подвергнут этим последствиям? И продолжается этот процесс – нелегальная миграция, которая порождает терроризм и так далее и так далее. Это Европа. Историчность момента заключается еще и в том, что мы, как никогда, почувствовали, что значит бездействие. Недолгое время не решая проблемы у себя в Европе, многие проблемы (самые крупные из них – это Приднестровье, Нагорный Карабах), мы получили собственный конфликт в центре Европы – Украина. Поэтому историчность момента как раз и заключается в том, что нам надо серьезнейшим образом обратить внимание на проблемы. А Беларусь сегодня есть и будет всегда донором нашей региональной, а возможно, и мировой безопасности. Это мы вам гарантируем. Кристин Мур прилетела в Минск из-за океана. С рюкзаком за спиной. И люлькой в руках. Для некоторых парламентариев грудничок стал еще одним напоминанием: на кону – благополучие будущих поколений.

Кристин Мур, представитель делегации Канады на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Да, я взяла свою дочь Лоренс с собой, ей два с половиной месяца, и сейчас моей малышке особенно нужна мама, а маме нужно быть здесь. Но сессия в Минске организована настолько здорово, что предусмотрели и определенные условия для ребенка. Видите, у нее даже есть персональная аккредитация! Укрепление взаимного доверия и сотрудничества – главная тема сессии. Атмосфера на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске напоминала об одной очень простой истине: Европа – наш общий дом. У нас могут быть разные квартиры, разные проблемы, разные методы их решения, но ценности у нас одинаковые – мир и Безопасность. На их фоне все остальное меркнет. Между тем с момента окончания холодной войны сегодня разгорается серьезный политический кризис в Европе. Предложение Беларуси – «Хельсинки-2». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очевидна необходимость обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности, сотрудничества. При этом следует учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов, свидетельствующий, что действовать надо на упреждение, а не принимать решения постфактум. Все это заставляет говорить об актуальности идеи запуска нового Хельсинкского процесса. То есть широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на нашем общем пространстве – в Евро-Атлантике и Евразии. Предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. В конечном итоге такой процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. Международная повестка – конек американских парламентариев. Особо они отметили большой вклад Минска в урегулирование ситуации в Украине.

Элси Хэстингс, представитель делегации США на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Я думал о словах Президента. Тон всего его выступления был очень хорошим. Эта летная сессия будет очень плодотворной.

Шейла Джексон Ли, представитель делегации США на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Как сказал Президент Лукашенко, ваша страна прямо в центре региона ОБСЕ. Это очень стратегическое расположение. Поэтому и такой представительный форум собрался. И диалог между парламентариями наисерьезнейший. О том как придать дополнительный импульс белорусско-американским отношениям, говорили на встрече Президента с конгрессменами. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию Беларуси по психотропам. И не поддержала резолюцию Литвы по Беларуси и строящейся атомной станции. Документ не нашел поддержки среди парламентариев ОБСЕ.

Дорис Барнетт, представитель делегации Германии на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Чтобы быть энергонезависимой, несомненно, Беларусь нуждается в АЭС. Давайте посмотрим на Европу: во Франции, Финляндии есть атомные станции. Уверена, Беларусь примет все меры, чтобы сделать АЭС максимально безопасной. Кыргызская делегация перенимает опыт Беларуси в проведении международных саммитов. Следующая сессия пройдет в Бишкеке.

Улан Примов, представитель делегации Кыргызстана на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

С нами приехала рабочая группа. На сегодняшний день она полностью изучает, как подготовилась наши белорусские коллеги. Все организовано действительно на очень высоком уровне. Вы подняли очень высокую планку. В заключительный день летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в зале заседаний самые жаркие споры вызвала резолюция по Восточной Европе. Документ критиковал Россию, Беларусь и Азербайджан. Оставлять его по старинке в итоговой Минской декларации?! Решили проголосовать.

Джозеф Диттли, представитель делегации Швейцарии на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Беларусь – важная страна для развития Европы. Поэтому здесь прекрасное место для интеграции и дискуссии между участниками, странами. Здорово, что мы встречаемся именно в Минске.

Любош Блага, председатель комитета по европейским делам национального совета Словацкой республики:

Сотрудничество между Беларусью и Европой должно продолжаться. При этом считаю: ваша страна имеет право на свой особый путь. Задача политиков: помогать общению Беларуси и Евросоюза. Голоса пересчитывали несколько раз. «За» – 43, «против» – тоже 43. Такой расклад случился впервые. Но если нет большинства, значит, документ не включается в Минскую декларацию — резюмировала председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен.

Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я считаю, что момент истины наступил. Хорошо, что сессия у нас, хорошо, что она длилась не один день. И хорошо, что люди могли пообщаться и увидеть реальную ситуацию. Не секрет, что есть деление между Западом и Востоком. Мы категорически против делить Европу на Восток и Запад. Мы считаем, что должно быть однородные, абсолютно одинаковые условия, подходы к оценкам, критериям. Это первый переломный шаг. Он произошел, и нам приятно, что он произошел на минской площадке.

Сергей Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Для меня это праздник, и для вас пусть будет праздник. На нашу страну смотрят по-другому. Я думаю, что так будет дальше. И никто нас с этого пути не свернет. Мы будем полноправными членами Европейского союза при нашей системе. Так как мы смотрим, мы будем определять все остальные вопросы.