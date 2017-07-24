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Александр Лукашенко: «Нам непросто далось решение строительства атомной электростанции после катастрофы на ЧАЭС»

24 июля 2017 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси уделяется серьезное внимание строительству атомной электростанции. Речь об этом проекте 24 июля шла на встрече Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Островецкая АЭС входит в число национальных проектов Беларуси, внимание к которым пристальное. Глава государства детально посвящен в планы строительства. Главное требование – безопасность станции. «Росатом» дает стопроцентные гарантии.

Энергоблоки такого же типа, как в Беларуси, успешно запущены и работают на Нововоронежской и Ленинградской АЭС. Такие же возводятся в Финляндии, Венгрии, Турции, Египте, Бангладеш. Это проверенный, надежный проект, который многократно прошел все возможные экспертизы, в том числе на уровне международных организаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам непросто далось решение строительства атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС, фобии были очень сильные, но нам удалось преодолеть, убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. Вровень с комическими технологиями, IT, цифровой экономикой, умными технологиями. За ними тоже будущее. Я в этот строй ставлю и строительство атомной электростанции. Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства атомной станции и ход этого строительства. Более того, недавно был назначен помощник Президента, который отвечает за осуществление национальных проектов. Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем. Их около десятка. Это очень затратные проекты, поэтому мы уделяем этому серьезное внимание. Более того, встречаясь постоянно с моим коллегой в России, президентом России, на каждой встрече мы обсуждаем строительство атомной станции. И внимательно контролируем не только ход строительства этой станции, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос. Как-то он мне сказал, что, наверное, на примере атомной станции мы наконец почувствуем реальную цену таких проектов.

Александр Лукашенко: «Нам непросто далось решение строительства атомной электростанции после катастрофы на ЧАЭС»-1

Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Я вспомнил тот разговор, который у вас был с президентом России в конце мая 2012 года, когда стартовал проект. Вы тогда сказали, что задача – построить самую безопасную, самую современную станцию в Европе. И «Росатом» действует исходя из этого вашего пожелания, из этой вашей установки. Действительно, это новое поколение по безопасности – 3+. В мире таких аналогов нет. Это самый экономичный подход к строительству, формированию вместе с белорусскими коллегами вопросов цены, стоимости работ, заказанного оборудования. И, конечно же, не в ущерб качеству, не в ущерб безопасности ускорению сроков строительства. Исходим мы из наших обязательств, обязательств «Росатома». Всю станцию ввести в строй летом 2020 года.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков. Первый планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020-м. Начало следующего года, обещают в компании, станет историческим этапом.

«Пролив» на открытый реактор» – процедура имеет важнейшее значение – ознаменует завершение строительства первого энергоблока. Путем промывки трубопроводов специалисты проверят системы безопасности и эксплуатации.

Корпорация «Росатом» – крупнейший игрок на рынке. Только в России компания строит 8 энергоблоков. И занимает первое место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Александр Лукашенко # Алексей Лихачев

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