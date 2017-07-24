Александр Лукашенко: «Нам непросто далось решение строительства атомной электростанции после катастрофы на ЧАЭС»

Новости Беларуси. В Беларуси уделяется серьезное внимание строительству атомной электростанции. Речь об этом проекте 24 июля шла на встрече Александра Лукашенко с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Островецкая АЭС входит в число национальных проектов Беларуси, внимание к которым пристальное. Глава государства детально посвящен в планы строительства. Главное требование – безопасность станции. «Росатом» дает стопроцентные гарантии.

Энергоблоки такого же типа, как в Беларуси, успешно запущены и работают на Нововоронежской и Ленинградской АЭС. Такие же возводятся в Финляндии, Венгрии, Турции, Египте, Бангладеш. Это проверенный, надежный проект, который многократно прошел все возможные экспертизы, в том числе на уровне международных организаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам непросто далось решение строительства атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС, фобии были очень сильные, но нам удалось преодолеть, убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. Вровень с комическими технологиями, IT, цифровой экономикой, умными технологиями. За ними тоже будущее. Я в этот строй ставлю и строительство атомной электростанции. Мы уделяем очень серьезное внимание строительству. Достаточно сказать, что я детально посвящен в планы строительства атомной станции и ход этого строительства. Более того, недавно был назначен помощник Президента, который отвечает за осуществление национальных проектов. Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем. Их около десятка. Это очень затратные проекты, поэтому мы уделяем этому серьезное внимание. Более того, встречаясь постоянно с моим коллегой в России, президентом России, на каждой встрече мы обсуждаем строительство атомной станции. И внимательно контролируем не только ход строительства этой станции, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос. Как-то он мне сказал, что, наверное, на примере атомной станции мы наконец почувствуем реальную цену таких проектов.