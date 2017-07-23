Олег Прохоренко: «У газа будущее на ближайшие 50-100 лет есть, вопрос по нефти более сложный»

Новости Беларуси. Одно из перспективных направлений белорусско-украинского сотрудничества – развитие транзитных перевозок. Планы включают не только создание новых рабочих мест, инфраструктуры для логистики или портов, но и перерабатывающих предприятий. Уже есть хорошие цифры по транспортному коридору «Балтийское море – Черное море».

А еще и Беларусь, и Украина тесно интегрированы в китайский проект Экономический пояс «Шелкового пути». Так что потенциал поезда «Викинг» будет только расти. Это 40 платформ, курсирующие по маршруту «Черноморск – Киев – Клайпеда» и обратно. 80% грузов белорусские.

Нефтепереработка – еще одно перспективное направление для сотрудничества Беларуси и Украины. О нем программа «Неделя» поговорила с главой предприятия «Укргаздобыча» Олегом Прохоренко.

Вы провозгласили такую достаточно амбициозную программу – «2020». Она говорит о том, что уже к 2020 году Украина не будет нуждаться в покупке газа. Насколько Беларуси будет место в этой амбициозной программе? Насколько мы можем помочь реализовать задуманное?

Олег Прохоренко, председатель правления ПАО «Укргаздобыча»:

Мы действительно в прошлом году разработали программу «2020». Программа предусматривает выход на добычу 20 млрд кубометров к 2020 году. Это позволит полностью отказаться от импортного газа. Что это предусматривает с нашей стороны? Это увеличение фактически в разы многих операций. Мы расширяем программу бурения. Сейчас мы рассматриваем «Беларуснефть» в качестве одного из подрядчиков на сторонние как раз работы по бурению. В разы увеличивается работа по капитальному ремонту скважин, по обслуживанию скважин такими комплексами, которые называются «колтюбинги». «Беларуснефть» тоже выиграла ряд контрактов на проведение таких работ. Поэтому мы видим большую перспективу. И мы даем возможность серьезным подрядчикам приходить сюда и работать вместе с нами на осуществление вот этой цели – «2020». Поэтому, действительно, нам очень важно и мы видим это частью нашей стратегии, то, что такие серьезные компании зашли, серьезно видят Украину как перспективный рынок для роста и здесь собираются работать в долгую. Это очень важно. Поэтому я уверен, что «Беларуснефть» будет очень важной частью выполнения этой стратегии, как высококлассный подрядчик, компания с большим опытом, с большими возможностями по выполнению этих работ.

Газ – это тот самый исчерпаемый источник энергии, тем более в непростой ситуации с Украиной, когда некоторые области сейчас недоступны для добычи. Может быть, планируется какое-то развитие альтернативной энергетики? В Беларуси тоже этим очень активно занимаются.

Олег Прохоренко:

Перспективы действительно есть. Что произошло в Беларуси? «Беларуснефть» начала размещать ряд объектов, ряд солнечных панелей на своих производственных панелях, таких, как газоперерабатывающие заводы. У нас еще больше таких заводов, солнца у нас больше, мы все-таки южнее. Поэтому мы, посмотрев на это, я видел воочию, что это такое, как это выглядит, мне это действительно очень интересно. И в этом году я поставил задачу, чтобы мы начали, знаете, сначала такие небольшие пилотные проекты, чтобы просто отработать методику. Как это будет работать, экономика, например, создание солнечных электростанций. Со временем, когда мы уже отработаем, может быть, в следующем году мы уже выйдем на более широкий масштаб, чтобы начать устанавливать эти установки. То есть перспектива есть. И, действительно, тот вопрос, который вы поднимаете, он поднимается на самом высоком глобальном уровне, когда обсуждается перспектива нефтегазовой отрасли вообще, встает вопрос о прямой конкуренции с возобновляемыми источниками и ставится вопрос есть ли будущее у нефти и газа. Ответ тут достаточно просто: у газа будущее очень светлое, потому что газ все-таки считается чистым источником энергии в отличие от нефти, например, от угля. И поэтому на ближайшие 50-100 лет будущее у газа есть. Вопрос по нефти более сложный. И здесь как раз наращивание возобновляемых источников энергии будет вытеснять постепенно такие грязные источники, как уголь, в перспективе и нефть. Мы будем готовы к этому будущему. Здесь как раз есть чему поучиться у Беларуси.

Украина в будущем планирует интеграцию с европейской энергетической системой. Как это отразится в частности на нашем сотрудничестве и на энергетической сети Украины?

Олег Прохоренко:

Действительно, Украина сейчас движется в сторону Европейского союза, интеграции, синхронизации своих систем. В законодательном поле, в техническом поле. Я, честно говоря, не вижу рисков для нашего сотрудничества, потому что все-таки мы как добычная компания не работаем напрямую в электрогенерирующем пространстве или в пространстве передачи электроэнергии. Поэтому риска для сотрудничества в этой области нет. В перспективе я думаю, что все-таки Беларусь тоже будет рассматривать варианты синхронизации своей системы с европейскими системами. Это вопрос стратегический. Естественно, будет приниматься решение руководством Беларуси.