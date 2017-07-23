В борьбе за национальный каравай: как в Беларуси стартовала уборочная кампания-2017

Новости Беларуси. Доброе слово и работать помогает. Уборочная кампания в 2017 году началась позже обычного – аграриев подвела погода. Лето само на себя не похоже. Впрочем, при соблюдении всех технологий на поле это не беда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В трех областях страны началась уборка рапса и ячменя. К массовой уборке зерновых и зернобобовых планируют приступить на следующей неделе. Серпы на плече, а на запястьях – нити из овечьей шерсти, чтобы руки не уставали жать. С древнейшего земледельческого обряда «Зажинки» издревле в Беларуси стартовала уборочная кампания.

Бережно осмотреть ниву, попробовать зерна пшеницы, чтобы сказать заветные слова: «Хлеб будет». После чего женщины жали первый сноп-спарыш. То есть двойной.

Тереса Адамович, режиссер народного театра «Матуліна песня»:

Гэта быў такі сімвал, што ў хаце, калі гэты спарыш зажнеш, у хаце жадалі гаспадары, каб было падвоеннае шчасце, каб было падвоеннае багацце, каб усяго, што ён меў, было ўдвойчы, а, можа, і ўтройчы больш. У обряда есть своя магия. Нива становится плодородней, а колосья быстрее зреют и тяжелеют. Только после «Зажинок» в поле может выходить тяжелая артиллерия. Ни один стебель не скроется от жатки комбайна. На западе страны кипит уборка рапса. Аграрии говорят: растение с характером. Чуть зазеваешься – момент упущен.

Виталий Белопетрович, управляющий КСУП «Ваверка-Агро»:

Верх созревает, к сожалению, быстрее. А низ еще зеленый. Поэтому выборочно еще идем по полям, разрезаем, прорезаем, смотрим по влажности. Виталий Белопетрович, как хороший руководитель, лично контролирует каждый этап уборочной в своем хозяйстве. Сроки созревания культур знает в прямом смысле назубок. Виталий Белопетрович, управляющий КСУП «Ваверка-Агро»:

Берешь на вкус, оно щелкает. Щелкает – значит созрело. То есть оно уже имеет влажность низкую, оно такое твердое. Соответственно, семена если не зрелые, они такие мягкие. Никакого щелчка, ничего нет. И размазываются. Хрустят. А значит экипажи – по комбайнам. Виталий и Антон Боборики трудятся рука об руку. У отца это уже 17 уборочная, у сына – первая. Но ответственность поровну.

Виталий Боборик, механизатор КСУП «Ваверка-Агро»:

Уборка – это уборка. К этому надо относиться с душой, потому что это хлеб, это наша еда, наше пропитание. Рапс – это все-таки и биотопливо. И прибыль нашего хозяйства, все-таки деньги. Стараемся убирать. Чем аккуратнее, тем лучше. Виталий Боборик вырос в этих местах и сыну с детства прививал любовь к земле.

Антон Боборик, механизатор КСУП «Ваверка-Агро»:

Мне очень нравится работать на комбайне. И я горжусь тем, что работаю с отцом, и этой работой, что она мне досталась. Это настоящая мужская работа. А как в такой работе без настоящего мужского обеда. Доставка прямо в поле. После ударной работы – хороший аппетит. Набраться сил – и снова в бой за урожай.

В 2017 году в Гродненской области рапс начали убирать на 10 дней позже обычного. Пшеница и рожь только на подходе. Но пусть погода и вмешалась в процесс, аграрии относятся к этому философски: придет время и все созреет, а уж за уборкой у них не заржавеет. Тем более урожай обещает быть значительного богаче прошлогоднего. В народе считали, что рапс тогда хорош, когда между его стеблями проходит кот. А урожайность проверяли шапкой. Держится – значит идеальный урожай. А вот на севере страны до рапса очередь пока не дошла. Оршанский район обычно в передовиках области. Но к середине июля здесь поспели лишь однолетние травы.

Андрей Рыжиков, заместитель начальника управления сельского хозяйства Оршанкого райисполкома:

Ранние зерновые посеяли даже раньше, чем в прошлом году. Но из-за холодов произошла задержка развития зерновых. В начале августа планируем начать уборку. Эта уборочная юбилейная для механизатора Сергея Кореневского – 10. А вот и подарок – новый комбайн. Не терпится провести его тест-драйв на колосистой ниве. Пока же тренировка на травянистой.

Сергей Кореневский, механизатор агрокомбината «Юбилейный»:

В прошлом году выехали пораньше, потому что погодные условия были лучше. В этом – попозже. Стараемся убрать побыстрее. В среднем убираем где-то по 50-60 гектар за смену. Без новинок не осталось и хозяйство. Впервые здесь опробовали компактор. Машина помогает хорошо, а, главное, быстро утрамбовывать силос.