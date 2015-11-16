За что российский потребитель ценит белорусский товар

Новости Беларуси. Белорусско-российская интеграция основана на тесных связях в самых разных сферах: от экономики до культуры. И наша страна наращивает темпы экспорта сельхозпродукции. В лидерах — молочная — с начала года ее поставки увеличили на четверть. Растут и продажи мяса птицы. При этом Беларуси в данном направлении уже многие годы удается соблюдать положительное сальдо, то есть продаем больше, чем покупаем.

Владимир Лабинов делает буквально несколько глотков. Директор Департамента Министерства сельского хозяйства России профессионально оценивает продукцию столичного завода. Предпочитает только натуральные товары — без наполнителей и сразу делает заключение.

Владимир Лабинов, директор Департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

Практически вся продукция, она чистая и не имеет никаких посторонних запахов, привкусов. Я позавидовал бы жителям Минска, у которых есть возможность потреблять такую продукцию в режиме ежедневного доступа.

Белорусские глазированные сырки у российского потребителя нарасхват даже на дегустации в узком составе. Вкус детства. Директор предприятия рассказывает о технологии производства — без консервантов — только термообработка. Она позволяет увеличить сроки годности, что немаловажно при поставках, даже на привычные кисломолочные товары.

Эдуард Чернявский, генеральный директор молочного завода:

Молоко, кефир, сметана, ряженка, простокваша — все продаем на экспорт, понимая важность поступления валюты в страну и так далее.

Практически все сельскохозяйственные предприятия продают за рубеж. В общем объеме произведенной продукции более половины — экспорт, и 95% поставок именно в Россию.

Артем Цинамдзгвришвили, директор Департамента международного сотрудничество Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:

О востребованности продукции у нас на рынках говорит хотя бы то, что Беларусь наш главный и основной партнер в области сельского хозяйства. По итогам 14 года у нас товарооборот 3,5 миллиарда составил, в этом уже превысил 3 млрд., причем 2,5 — поставки с белорусской стороны.

Беларусь использует 2 направления сбыта — сырьевое — например, сухое молоко, полуфабрикаты мяса и, что более важно, поставки готовой продукции.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В конечном продукте больше стоимость товара, с наибольшей ценой. И та дельта переработки остается в Беларуси, с нее мы, получается, дальше и живем. Торговать сырьем любой может, а продавать конечный продукт гораздо сложнее — это и брендинг, и маркетинг.

Еще один козырь — белорусские производители создали эффективную систему хранения продукции. Это позволяет обеспечить стабильность поставок и удовлетворить спрос предложением круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.