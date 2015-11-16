Новости Беларуси. Минск в пятый раз принимает международный форум предпринимательства. Формирование рынка венчурных инвестиций, финансовая грамотность населения и создание собственного бизнеса – эти и другие темы 16 ноября и на протяжении ближайших семи дней будут обсуждать международные эксперты, бизнесмены и представители Совета Министров.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Мы анонсируем два абсолютно новых продукта. Один будет касаться стартапов и окажет существенную помощь тем предпринимателям, которые впервые решили заняться бизнесом. Второй продукт нацелен на тех, кто по тем или иным причинам не может получить сегодня кредиты, но у него есть хорошие бизнес-планы и он готов развиваться.

Анна Новицкая, координатор всемирной недели предпринимательства:

IT-сферы довольно-таки разные. И стартапы в основном в IT-сфере. Она наиболее легко масштабируемая. И, создав продукт здесь, в Беларуси, рынком может быть весь мир.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:

Есть бизнес, есть международный бизнес, особенно в хайтекпарке, у которого много связей с Великобританией.

В Беларуси в 2016 году исполнится ровно 25 лет закону о предпринимательстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, как отмечают многие специалисты, за это время страна добилась значительных успехов.

На данный момент малый и средний бизнес обеспечивает 28% ВВП страны. А в перспективе, по оценкам экспертов, эта цифра может возрасти до 70%.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Первый продукт направлен на поддержку стартапов. Мы выработали с банками критерии заемщиков, которые могут претендовать на этот продукт. Особенностью и конкурентным преимуществом является процентная ставка. На сегодняшний день это 17% годовых. По такой ставке продуктов на рынке нет. И вот такие форумы дают возможность не держать эти проблемы где-то внутри, а выносить их на открытую площадку для того, чтобы найти варианты решения.