В Минске проходит международный форум предпринимательства

Новости Беларуси. На планете началась Глобальная неделя предпринимательства. Представители бизнеса из 140 стран устраивают встречи, конференции и брифинги. О стратегии ведения прибыльного дела и «подводных камнях» говорят и в Минске. Отметим, что в Беларуси в следующем году исполнится ровно 25 лет закону «О предпринимательстве». И стоит подчеркнуть, что сегодня в малом и среднем бизнесе у нас занята треть страны.

В Беларуси сегодня треть занятого населения, а это 1,5 млн. человек, работает в малом и среднем бизнесе. И чтобы частные предприятия твердо стояли на ногах и дальше развивались, необходимо им оказать помощь, если она нужна. И белорусский Банк развития предложил на встрече с бизнесом несколько проектов, в том числе и кредитование на хороших условиях.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Первый продукт направлен на поддержку стартапов. Мы выработали с банками критерии заемщиков, которые могут претендовать на этот продукт. Особенностью и конкурентным преимуществом является процентная ставка. На сегодняшний день это 17% годовых. По такой ставке продуктов на рынке нет.

Частный бизнес в ближайшие пять лет может обеспечить до 70% ВВП. Являясь фактически одним из двигателей белорусской экономики, предпринимательство нуждается в защите в первую очередь на законодательном уровне.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Сейчас идет активная доработка новой версии директивы номер четыре. И предпринимательство участвует в этом. Надо сегодня решить одну из ключевых проблем – это доступность к кредитно-финансовым ресурсам малого и среднего бизнеса. Это должно быть государственной программой на ближайшее будущее.

Одна из основных статей белорусского интеллектуального экспорта — сфера высоких технологий. И такие стартапы под особым вниманием участников встречи. Ведь Беларусь уже зарекомендовала себя как очень сильный игрок на международном IT-рынке.

Анна Новицкая, координатор всемирной недели предпринимательства:

IT-сферы довольно-таки разные. И стартапы в основном в IT-сфере. Она наиболее легко масштабируемая. И, создав продукт здесь, в Беларуси, рынком может быть весь мир.

Брюс Бакнелл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Республике Беларусь:

Есть бизнес, есть международный бизнес, особенно в хайтекпарке, у которого много связей с Великобританией.

Грамотная бизнес-стратегия и создание «безбарьерной» среды для ведения своего дела. Мяч сейчас на стороне белорусский предпринимателей. Главное для бизнеса — объединиться и выработать единую стратегию развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.