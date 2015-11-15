Декреты для упорядочения финансовых отношений в Беларуси. Все тонкости нововведений

Новости Беларуси. На неделе появились два документа, упорядочивающие финансовые отношения в Беларуси. Один из них – декрет Президента № 8 – вводит ряд новшеств при работе с инвесторами. Эти механизмы совершенствуются и более эффективны для национальной экономики. Определены также дополнительные льготы и преференции для инвесторов. Второй документ, подписанный Президентом, – декрет № 7 – определяет главные условия привлечения денежных средств во вклады.

Основных новшеств два. Во-первых, вклады теперь делятся на отзывные и безотзывные. Во-вторых, доход от краткосрочных депозитов будет облагаться налогом.

Декрет № 7 – это два главных нововведения. С этой недели изменился подход к депозитам. Что нужно знать вкладчикам прежде, чем отнести свои деньги в банк? И что будет с теми средствами, которые уже лежат на банковских счетах?

Декрет вступил в силу, а значит новшества коснутся всех договоров, заключенных с 12 ноября. Прежде всего вкладчикам нужно определиться, какой депозит выбрать – отзывной или безотзывной.

Отзывные. По сути, это те самые привычные для нас вклады. Снять, то есть отозвать деньги можно раньше срока. В тот момент, когда это понадобилось вкладчику. И банк обязан в установленный период выдать сумму. Конкретные сроки и порядок возврата теперь будут прописываться в договоре.

Безотзывные. Это длинные, долгосрочные депозиты. Не менее года – в белорусских рублях, и не менее двух лет – в иностранной валюте. Снять деньги можно только по истечении срока или в случае крайней необходимости. Но только по согласию банка. В каждой конкретной ситуации условия возврата будут обсуждаться сторонами. Зато процентная ставка выше. Причем чем больше сумма вклада и срок его размещения, тем выше доход.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Уровень процентной ставки по безотзывным депозитам будет, я думаю, где-то в диапазоне 25-30%. А по отзывным, с учетом определенной платы за риск ликвидности, в районе 20-25%.

Проще говоря, появился выбор: или больший процент, или возможность снять деньги в любой момент. В мировой практике безотзывные вклады привычны и популярны. Такие условия предлагают и в соседних с нами странах, и во многих европейских державах. То есть забрать деньги раньше, конечно, реально, но по закону банк не обязан срочно возвращать их. В Италии, Германии (опыт этих государств, кстати, тщательно изучался нашими специалистами), а также в Финляндии и Франции предлагают банку и вкладчику условия определить самим. А в Австрии и вовсе за досрочный возврат денег нужно платить процент.

В Беларуси подавляющее большинство депозитов краткосрочные – около 80% рублевых. Причем более половины вообще сроком до трех месяцев. В валюте соотношение несколько иное, но тенденция та же: 60% против 40%. Так вот главная задача нововведения – привлечь длинные вклады.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Раньше вообще были вклады по 1-2 недели. Сейчас вклады могут быть месяц-два. Если человек принес свой вклад на короткий срок, банку достаточно сложно трансформировать эти деньги в какой-то долгосрочный кредит. То есть всегда есть риск, что вкладчик придет и деньги заберет. Вообще, это новшество направлено на то, чтобы стимулировать людей хранить деньги в банках на более длительные сроки. И это поможет банкам кредитовать какие-то долгосрочные проекты.

И второе, существенное нововведение. Подоходный налог – 13%. Облагаться им будет доход, ни в коем случае не вся сумма, а только заработанный на вкладе процент с отзывных депозитов. Отсутствие налога – еще один бонус для выбравших безотзывной вариант.

Георгий Гриц, финансовый аналитик:

У нас, кстати, надо отметить, это одна из немногих стран, я бы даже сказал, что это было исключением, где вклады по депозитам не облагались подоходным налогом. Наиболее популярный формат – это усредненная ставка подоходного налога. В Европе она где-то 11%, в некоторых странах она плавающая, то есть банки сами определяют это. В том же Израиле от 11% до 25%. Эти вкладчики – это не бедные люди. То есть средний вклад в некоторых банках достигал до полумиллиона долларов. То есть люди вкладывали такие гигантские суммы в надежде на достаточно большой портфель. Я бы даже сказал, незаслуженный, спекулятивный. Вот такие большие депозиты фактически свели на нет альтернативные инструменты финансирования. Те же IPO, те же инструменты инвестировать в собственный бизнес. Зачем напрягаться, зачем рисковать, когда под гарантии государства, под стабильный доход ты получаешь этот доход. То есть фактически надо было этот гордиев узел разрубить.

Каким же образом будет взиматься этот налог?

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

При выплате дохода физическому лицу, чей доход будет подлежать налогообложению, именно банк будет исчислять, удерживать и перечислять подоходный налог в бюджет. На гражданина не возлагается обязанность по декларированию таких доходов, декларацию представлять не нужно.

Кстати, кроме безотзывных, налогом не будут облагаться еще и те вклады, ставка по которым не превышает ставку по депозитам «до востребования». К примеру, с процента на зарплатой карточке налог никто высчитывать не будет. Мера коснется вновь заключенных договоров, и в том случае, когда доход выплатят с 1 апреля 2016 года.

Банковские соглашения, которые подписаны до 12 ноября, остаются в силе в течение всего срока действия. А вот при продлении их приведут в соответствие с Декретом № 7.

Тарас Надольный, первый заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

Вклады, которые были размещены до принятия данного Декрета, до вступления его в силу, продолжают функционировать на тех условиях, на которых они были заключены. Единственное, я думаю, что пару-тройку процентов, скорее всего, ставки банками здесь будут предложены к понижению. В рамках установленных, безусловно, договором.

Эксперты, финансовые аналитики единогласны: Декрет поможет стать банковской системе более устойчивой, соответствовать мировому опыту, да и в целом логично вписывается в комплекс мер Нацбанка, направленных на стабилизацию макроэкономики.

Государство по-прежнему гарантирует полную сохранность денежных средств физическим лицам и 100-процентное возмещение с выплатой процентов.

Георгий Гриц, финансовый аналитик:

В очень редких странах, я уже говорю о том, что не одна страна постсоветского государства, государство 100% не гарантирует сохранность вкладов населения. Притом я бы отметил, что в соответствии с новыми условиями это обязательство государство с себя не снимает. Условия для вкладчиков, которые существовали где-то уже 5-10 лет, были достаточно льготными, я бы даже сказал, односторонними для вкладчиков. Если взять структуру по национальности, очень существенная доля, речь идет о десятках процентов, это вкладчики не белорусы. Это в том числе и Россия, есть и вкладчики из западных стран. Банки – это же не рулетка. Эти деньги вкладываются в реальный сектор экономики, в инвестиционные проекты. И фактически мы, граждане Беларуси, работали на зарубежных вкладчиков. Это тоже надо понимать. Банковская система у нас так сложилась, что у нас дорогие кредиты формируются за счет дорогих заимствований. И дорогие заимствования, порядка 50%, у нас были за счет вкладчиков. То есть получился такой, может быть, я бы сказал, «цоцванг», то есть что-то надо делать.

Рядовым вкладчикам хранить деньги в банках будет по-прежнему выгодно. Все-таки времена, когда сбережения прятали в домашних тайниках, прошли. Деньги должны и могут работать. Ставки в Беларуси рассчитаны с учетом инфляции и главных финансовых индикаторов.

Работу по поддержанию процентных ставок на актуальном уровне Нацбанк продолжит. Просто теперь за гарантированную возможность пользоваться средствами более длительный срок будут предлагать процент несколько больше, чем в случае риска немедленного возврата суммы. Так что отток депозитов, по прогнозам специалистов, маловероятен и не оправдан.

В то же время долгосрочная ресурсная база станет более эффективной, в том числе повысит доступность кредитов для субъектов хозяйствования и населения. А, кроме того, Нацбанк рассчитывает, что Декрет стимулирует развитие финансового рынка Беларуси и выбор для вкладчиков станет гораздо шире, в том числе в не банковском сегменте, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.