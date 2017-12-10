Какое будущее у белорусского швейного производства? Президент, председатель «Беллегпрома» и дизайнер о реалиях и перспективах отрасли

Новости Беларуси. 6 миллионов метров ткани способны обернуть Землю вокруг экватора 150 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такую новую и высокую планку – и это как минимум – на неделе поставили на минском «Камволе» – крупнейшем текстильном предприятии страны.

Когда-то это производство буквально трещало по швам, но вот позади модернизация, и сейчас здесь ткань выпускают высокого качества по новым технологиям. А это вам скатертью дорога и на мировые рынки, и в мастерские к модным дизайнерам. Но не все так просто. Текстильное, как и любое производство – это взаимозависимая цепочка: для хорошей ткани нужно отличное сырье, равно как и руки профессионалов, знающие подход к новым машинам. О том, как сегодня обстоят дела на буквально возрожденном производстве, на неделе интересовался Президент. Кстати, на некогда на ладан дышащем «Камволе» удалось сохранить самое ценное – коллектив, и уже в 2018 году здесь вновь понадобятся рабочие руки.

Эти наряды от модного отечественного дизайнера в странах СНГ расходятся на ура. И если еще несколько лет назад из белорусского в них были только интересные решения, то сегодня Ольга с удовольствием использует в пошиве ткани от наших производителей.

Ольга Журавлева, дизайнер:

Белорусская ткань конкурентоспособная: она красивая и хорошо носибельна. Я предложила бы делать интересные ткани, похожие на трендовые – итальянские, французские – законодатели мод. В планах у девушки – увеличить долю отечественного материала в коллекциях.

С момента перезагрузки «Камволя» задача упростилась. Тканей будет больше. Но! Дело здесь не в количестве – в качестве. Это принципиальное отличие. Разнообразнее фактура и цветовая палитра. И сегменты – от эконом до премиум-класса. Перевооружение обошлось больше чем в 100 миллионов долларов. Главное вложение – в 300 новеньких станков.

Юлия Бешанова, СТВ:

Это ткани, которые уже сегодня производят на «Камволе». Разнообразие фактур и цветов. Но главное – знак качества. Кромку машина делает автоматически. Это подтверждает тот факт, что материал действительно сошел со станков «Камволя». А значит, за качество предприятие несет полную ответственность. Но всего 4 года назад завод выглядел совсем иначе.

Разруха, мизерные зарплаты, оборудование, которое впору было разве что сдавать в музей. Такой картиной в темных тонах «Камволь» встречал своих сотрудников еще несколько лет назад. Главная причина, которая тянула текстильный «Титаник» на дно, – технологическая отсталость. Распутать клубок проблем начали пытаться в том же 2012. Тогда во время посещения предприятия Александр Лукашенко принимает решение «спасти» производство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь работали люди. Значит, они должны иметь работу. Поэтому была начата модернизация этого производства. Во-вторых, ну нельзя было потерять школу, нельзя было потерять то, что мы умеем делать. Я считаю, это преступление, если государство умеет что-то производить, а потом это похоронят. Это плохой знак.

Сегодня производство на «Камволе» растет в геометрической прогрессии. Завод до конца 2017 года выпустит 2 миллиона 300 тысяч погонных метров ткани. Уже в 2018 – цифра удвоится. Тем более, спрос есть. Турецкие партнеры готовы продвигать бренд не только в странах СНГ - в Европе, Турции и Азии. Александр Лукашенко:

Думаю, вы справитесь и выйдете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через 2 года по производству 6 миллионов погонных метров ткани. Я вам сразу скажу: 6 миллионов – это не предел, даже на этом производстве. Ваш руководитель, которого я сюда направил и который имеет здесь чрезвычайные полномочия, должен понимать, что минимум 7 миллионов, а может быть и 8, потом посмотрим, в этих стенах, с этих машин, на этом производстве мы должны получить. На рынке хорошая ткань нужна. «Первая ласточка» удачного производства. В костюмах из тканей от «Камволя» на неделе успели «засветиться» многие видные персоны.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Ткань бизнес-класса. Цена очень приемлемая: стоит 230-240 рублей в магазине? Скажите, это что – плохо? Это здорово! Потому что такой костюм, если поехать в Европу, будет стоить 500 долларов.

Но вторая жизнь «Камволя» – не просто «спасение» отдельно взятого производства. Своеобразный пусковой механизм, который «перекроит» всю систему легкой промышленности Беларуси. А это без малого 2500 компаний. На прилавках наших магазинов прочно обосновались европейские бренды. Белорусским предприятиям приходиться тягаться с настоящими «акулами бизнеса». Но что сегодня может предложить наш производитель?

В белорусских школах вот уже много лет официально работает «деловой стиль одежды. Довольны и родители, и учителя. Она позволяет сгладить многие социальные проблемы. Прошивают современную школьную форму и здесь, на бобруйской фабрике. Вот те самые камвольные ткани, что называется «в деле». «Славянка» – крупнейший партнер текстильного гиганта.

Ирина Дайнеко, начальник цеха швейной фабрики:

Модельки модные. У меня у самой дочки, и мне кажется, они носили бы эти изделия. В обработке ткань вела себя неплохо, хорошо подвергалась влажной тепловой обработке.

Доля тканей отечественного производства растет. Это позволяет сэкономить, удержать цены и даже отвоевать часть рынков у европейских производителей. Сегодня экспорт «Беллегпрома» оценивается почти в 60%. Задача – потеснить импортные бренды на их же территории и даже составить конкуренцию законодателям мировой моды. Кстати, в Бобруйске прошивали свои коллекции известные модные дома. Остается только догадываться, кто из селебрити, которые то и дело мелькают на красных дорожках в нарядах от кутюр, на самом деле одеты с иголочки благодаря нашим швейникам.

Сегодня мировая потребность в тканях – около 120 миллионов погонных метров. Понятно, что конкуренция – зашкаливает. Брать можно разве что качеством. Но и внутренний рынок – не просел. Наши модники ежегодно нуждаются не менее чем в 1,5 миллионах погонных метров ткани. Значит, за своего покупателя тоже придется побороться. Для этого нужно крепко стать на ноги и перестать рассчитывать на помощь от государства. Александр Лукашенко:

Закрыться от продаж здесь тканей – китайских, турецких, российских и прочих. Есть конкуренция, есть качество, есть рост. Мы – не огромная страна, которая управляет миром. И если мы закроемся от кого-то, быстро закроются от нас. 1,5 миллиона мы потребляем, произведем 6 – 4,5 – будем есть с вами сами. Нас не пустят на рынки. Но главное – это вы. Будет качественная ткань, тогда и поддерживать вас легче. С задачей успешно справляются на могилевском производстве. Ноу-хау: специальные ткани, которые «и в воде ледяной не тонут, и в огне почти не горят».

Виктор Матиевич, генеральный директор швейного производства:

Он имеет огнестойкие свойства, обеспечивает защиту от пожара и имеет антистатичные свойства. Ткацкие станки здесь работают круглосуточно. Сейчас предприятие производит более 400 видов ткани.