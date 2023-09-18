Юлия Абухович: мы заходим в Африку, потому что там востребованы наши технологии

Алена Сырова, СТВ : Когда глава государства встречался с президентом Экваториальной Гвинеи, когда речь шла о сотрудничестве с Африканским регионом, он сказал о том, что видит развитие по примеру Российской Федерации. То есть мы будем выстраивать отношения напрямую, локально с какими-то небольшими государствами, регионами, провинциями. То есть российский пример показал себя довольно успешно. Юлия Константиновна, насколько Россия близко? Туда можно, в принципе, слетать, съездить, поговорить на одном языке и понять друг друга. Да, Африка чуть дальше.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Жизнеспособно по той простой причине, что мы уже говорили. Рынки – все, нет премиальных рынков, Европы у нас нет частично. Нам нужно искать новые направление развития. Да, Африка – это далеко, и для нас всегда было где-то там далеко.

Алена Сырова:

Извините, перебью, может имеет смысл зайти в один большой хаб, и оттуда уже распространять свое влияние? А сейчас мы говорим о мелком, точечном сотрудничестве.

Юлия Абухович:

У нас политика заходить туда, где нас ждут. Мы и заходим в крупные хабы, но там и конкуренция побольше, прямо скажем. Мы заходим туда, где мы можем предложить наши технологии, которые там востребованы: сельское хозяйство, промышленность – то, где действительно мы можем себя продемонстрировать, где нам доверяют. То есть это абсолютно нормально, мы как бы прощупываем территорию, понимаем, что вот это направление для нас сегодня актуально, мы пойдем сюда. Это безумно сложно, это безумно дорого, безусловно. Тем не менее это как раз наше направление на будущее, потому что Российскую Федерацию мы исследовали и пойдем дальше. Но Россия наш стратегический и родной наш партнер, мы понимаем наш менталитет. Здесь будет все сложнее, дороже, но опять-таки – это выход.

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