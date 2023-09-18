«Изучили каждый регион России». Как изменилась работа легпрома в период санкций?

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Вспоминаю один из наших эфиров года два назад, как раз начиналась санкционная история. Мы говорили о том, что стоим в начале пути, потому что сейчас не знаем, где, условно говоря, купить товар, продать товар, как эти цепочки наладить. И это такой повод, чтобы мы начали шевелиться. Что вы можете сказать через эти два года? Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Наверное, скажу так. За эти годы, особенно за 2022-й и полгода 2023-го, абсолютно здесь верно сказано, мы начинали с одной экономикой, прогнозом и планами, в середине года ситуация абсолютно поменялась. Особенно легкая промышленность, которая сконцентрировала свой экспорт на рынки Российской Федерации. Если в досанкционном периоде он составлял 65-70 % доли экспорта, то сегодня – 83 %. Понятно, что не каждое предприятие, особенно валообразующее, например как Оршанский льнокомбинат, где доля российского рынка была 18 %, так повернулось. Но мы понимаем, что сегодня всю продукцию в том виде и ассортименте, в каком есть, мы на российском рынке не продадим. Поэтому мы тоже поменяли стратегию. Во-первых, изучили каждый регион России. Сама жизнь заставила не просто рассматривать Россию до Урала – тут Москва, Смоленск, Брянск, Питер. Кирилл Казаков:

Мы в первой части программы об этом и говорили.

Татьяна Лугина:

Мы вроде как тут шевелились, и нам было все удобно: приходили дилеры, оптовики, и мы, в общем-то, за Урал вообще не смотрели. Нас пугали логистика, время, доставка, в принципе логистические бизнес-построения без прямых рейсов. Сейчас это вообще никого не пугает, то есть до Владивостока вся Россия наша. Мы изучили каждый федеральный округ, его плюсы, минусы, потребности на предмет выстраивания взаимоотношений торговли. Особенное внимание уделили кооперации. Мы сегодня четко понимаем, что без кооперационных производственных цепочек и без совместных торговых предприятий будущего вдолгую, когда наступит постсанкционный период, может и не быть. Поэтому предприятия легкой промышленности, особенно активно последние полтора года-год, создают проекты «на двоих», когда идет российский бизнес в совместный проект или какую-то кооперацию и производственную, и торговую. Кирилл Казаков:

То есть мы что-то шьем на российских предприятиях? Татьяна Лугина:

В том числе. Мы создаем совместные предприятия в том числе и на российских площадках. Российский бизнес или наши партнеры шьют у нас под свои заказы и под свою потребность. Алена Сырова, СТВ:

Под своими брендами? Татьяна Лугина:

Под своими брендами. Мы в том числе под своими брендами шьем уже на российском бизнесе. Кирилл Казаков:

А цифру можно сказать? Сколько белорусских заводов уже?