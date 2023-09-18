«Изучили каждый регион России». Как изменилась работа легпрома в период санкций?
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вспоминаю один из наших эфиров года два назад, как раз начиналась санкционная история. Мы говорили о том, что стоим в начале пути, потому что сейчас не знаем, где, условно говоря, купить товар, продать товар, как эти цепочки наладить. И это такой повод, чтобы мы начали шевелиться. Что вы можете сказать через эти два года?
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Наверное, скажу так. За эти годы, особенно за 2022-й и полгода 2023-го, абсолютно здесь верно сказано, мы начинали с одной экономикой, прогнозом и планами, в середине года ситуация абсолютно поменялась. Особенно легкая промышленность, которая сконцентрировала свой экспорт на рынки Российской Федерации. Если в досанкционном периоде он составлял 65-70 % доли экспорта, то сегодня – 83 %. Понятно, что не каждое предприятие, особенно валообразующее, например как Оршанский льнокомбинат, где доля российского рынка была 18 %, так повернулось. Но мы понимаем, что сегодня всю продукцию в том виде и ассортименте, в каком есть, мы на российском рынке не продадим. Поэтому мы тоже поменяли стратегию. Во-первых, изучили каждый регион России. Сама жизнь заставила не просто рассматривать Россию до Урала – тут Москва, Смоленск, Брянск, Питер.
Кирилл Казаков:
Мы в первой части программы об этом и говорили.
Татьяна Лугина:
Мы вроде как тут шевелились, и нам было все удобно: приходили дилеры, оптовики, и мы, в общем-то, за Урал вообще не смотрели. Нас пугали логистика, время, доставка, в принципе логистические бизнес-построения без прямых рейсов. Сейчас это вообще никого не пугает, то есть до Владивостока вся Россия наша. Мы изучили каждый федеральный округ, его плюсы, минусы, потребности на предмет выстраивания взаимоотношений торговли. Особенное внимание уделили кооперации. Мы сегодня четко понимаем, что без кооперационных производственных цепочек и без совместных торговых предприятий будущего вдолгую, когда наступит постсанкционный период, может и не быть. Поэтому предприятия легкой промышленности, особенно активно последние полтора года-год, создают проекты «на двоих», когда идет российский бизнес в совместный проект или какую-то кооперацию и производственную, и торговую.
Кирилл Казаков:
То есть мы что-то шьем на российских предприятиях?
Татьяна Лугина:
В том числе. Мы создаем совместные предприятия в том числе и на российских площадках. Российский бизнес или наши партнеры шьют у нас под свои заказы и под свою потребность.
Алена Сырова, СТВ:
Под своими брендами?
Татьяна Лугина:
Под своими брендами. Мы в том числе под своими брендами шьем уже на российском бизнесе.
Кирилл Казаков:
А цифру можно сказать? Сколько белорусских заводов уже?
Татьяна Лугина:
Вообще три предприятия, реально работающих на территории Российской Федерации. Понятно, что это, может быть, не те цифры, как Минпрома.
Алена Сырова:
Но вы же легпром!
Татьяна Лугина:
Да, мы же легпром. Тем не менее, усилий мы не меньше прикладываем по отработке каждого региона. И каждый проект, каждый успех или даже неуспех кладем в копилку.
Алена Сырова:
Минпром говорит, что свои ниши уже заняли, взрывного роста ждать не приходится. А вот вы?
Татьяна Лугина:
Мы еще не заняли. На самом деле часть регионов за Уралом еще отрабатываем, идут сейчас открытия торговых объектов. Не быстро, но присматривались через какие каналы и как выстраивать эти механизмы. Потому что четко понимаем, что сегодня просто прийти любым нашим предприятием либо пулом предприятий (есть опыт по открытию торговых объектов, где входит, например, в капитализацию пять наших текстильных предприятий) в любой регион Российской Федерации, невзирая, что все они нас ждут и говорят: «Приходите, вы нам нужны», – без партнеров в России очень сложно. Надо нанять персонал, арендовать площадки. У нас продукция мелкоштучная и вдолгую, поэтому мы в каждом регионе присмотрели механизмы реализации.
Кирилл Казаков:
В производстве это называется «локализация».
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