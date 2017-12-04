Что приносит выгоду не только конкретным предприятиям, но и конкретным потребителям? Бизнес-форум ЦЕИ в Минске

Обсуждают зеленую экономику: представление современных энергоэффективных и экологичных технологий достижения устойчивого социально-экономического развития в регионе. В белорусской столице собралось почти 200 экспертов – представители власти, бизнес-сообщества, научных кругов и финансовых корпораций.

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь: К политическому сегменту добавляется весьма важный бизнес-сегмент. В этом случае речь идет не только о каких-то первоначальных контактах между предприятиями, бизнесом, но о гораздо более продвинутой форме сотрудничества. В рамках сегодняшнего бизнес-форума представители предприятий различных стран будут обсуждать вопросы внедрения и использования, развития новых энергоэффективных и экологичных технологий.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Для бизнеса направление, связанное с созданием новых видом технологий, новых видов оборудования, энергосберегающей продукции, независимо от того, относится ли она к технологической или бытовой, является очень выгодным вложением своих средств. Потому что самое востребованные оборудование, технологии и продукция – это то, что экономит энергию и что приносит выгоду не только конкретным предприятиям, но и конкретным потребителям.

Центральная Европейская инициатива – влиятельное региональное объединение. В 2017 году оно работает под председательством Беларуси. ЦЕИ объединяет как страны-члены Европейского союза, так и государства, входящие в СНГ, а также Евразийский экономический союз.