Что даст новый проект в табачной отрасли?

Новости Беларуси. Предложения изменить систему работы в сфере производства и продажи табачных изделий сегодня рассматриваются Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отрасль активно развивается в Беларуси и на сегодняшний день является одним из существенных источников пополнения национального бюджета страны. Инициатором внесения изменений в сложившуюся практику является деловое сообщество. Бизнесмены предлагают увеличить эффективность этой сферы экономики, а значит, и финансовую отдачу от ее работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Две причины, по которым я хотел бы обратиться к этой проблеме вместе со специалистами, производителями, членами правительства и теми, кто реализует табачные изделия. Первая – это большой спрос за пределами нашей страны на эту продукцию. Ясно, что это подакцизный товар, что бюджет от этого получает огромные средства. Не глядя на то, что я лично не приемлю курцов и пьяниц.
Но, тем не менее, эта отрасль в Беларуси развивается активно, и не только в связи с тем спросом, который сегодня существует на эту продукцию. Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован, и роста никакого нет.
Это уже хорошо.
Вторая причина – это предложения отдельных представителей нашего бизнеса о совершенствовании производства и реализации этой продукции. Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели (не наши), о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши в Европейском союзе, они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Я поручал проверить эту информацию. Думаю, что мне сегодня об этом доложат.
Нам важно принять решение, которое соответствует интересам государства.
Я таки-обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема.
По итогам совещания дана задача: подготовить документ, позволяющий с нового года дать зеленый свет частному инвестиционному проекту. Государство, впрочем, будет держать его на контроле. По самым минимальным расчетам, реализация проекта за четыре года принесет около 210 миллионов рублей дополнительных поступлений в бюджет, потенциальная цифра – 400 миллионов. Инвестор будет также нести определенную социальную нагрузку.
Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Создается единая товаропроводящая сеть в стране, которая будет заниматься реализацией как на внутреннем рынке, так реализацией сигарет на внешние рынки. У Белкоопсоюза отработаны подходы, у Белпочты. И будут построены 3000 вот таких, будем говорить, киосков. Это 3000 рабочих мест как минимум и прочее. Тотальный контроль – система видеонаблюдения будет установлена. Эта пачка пришла, кому продана, кому отпущена, уплачен налог или нет.
По сравнению с 2000 годом производство табачных изделий в Беларуси возросло более чем в три раза, экспорт – более чем в 16 раз, а импорт сократился более чем в 25 раз. Внутренний рынок на сегодняшний день более чем на 95 % обеспечивается продукцией собственного производства.