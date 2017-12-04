Что даст новый проект в табачной отрасли?

Отрасль активно развивается в Беларуси и на сегодняшний день является одним из существенных источников пополнения национального бюджета страны. Инициатором внесения изменений в сложившуюся практику является деловое сообщество. Бизнесмены предлагают увеличить эффективность этой сферы экономики, а значит, и финансовую отдачу от ее работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Две причины, по которым я хотел бы обратиться к этой проблеме вместе со специалистами, производителями, членами правительства и теми, кто реализует табачные изделия. Первая – это большой спрос за пределами нашей страны на эту продукцию. Ясно, что это подакцизный товар, что бюджет от этого получает огромные средства. Не глядя на то, что я лично не приемлю курцов и пьяниц.

Но, тем не менее, эта отрасль в Беларуси развивается активно, и не только в связи с тем спросом, который сегодня существует на эту продукцию. Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован, и роста никакого нет.

Это уже хорошо.

Вторая причина – это предложения отдельных представителей нашего бизнеса о совершенствовании производства и реализации этой продукции. Ко мне даже в последнее время обратились заграничные предприниматели (не наши), о том, что наши предприятия не хотят продавать продукцию на экспорт. Есть большие ниши в Европейском союзе, они нам выгодны. Почему мы не хотим их заполнять? Я поручал проверить эту информацию. Думаю, что мне сегодня об этом доложат.

Нам важно принять решение, которое соответствует интересам государства.

Я таки-обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема.