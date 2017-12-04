Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области
Новости Беларуси. Более 100 млн рублей готовы вложить бельгийские бизнесмены в строительство завода по переработке мусора в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом шла речь в Миноблисполкоме на специальной встрече.
Иностранные партнеры предложат проект, который может стать выгодным для всех. Планируется, что в качестве сырья для предприятия послужат твердые бытовые отходы, которые будут преобразовывать в полезные материалы и электроэнергию.
Елизавета Давельман, заместитель начальник управления инвестиционной деятельностью Комитета экономики Миноблисполкома:
Из предложенных площадок нашими потенциальными инвесторами была рассмотрена одна площадка в Борисовском районе. В принципе, насколько я поняла, впечатление у них очень положительное.
На сегодняшний день технология, которую заявляют для строительства завода и дальнейшего производства дизелей и топливных гранул, уникальна. Подобного пока еще в Беларуси нет, поэтому интерес с нашей стороны еще больше появляется.
Технология переработки будет соответствовать всем требованиям экологической безопасности.
В регионе уже определились со списком площадок, которые могут стать основой будущего предприятия.