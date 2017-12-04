Бельгийцы готовы вложить более 100 млн рублей в строительство завода по переработке мусора в Минской области

Новости Беларуси. Более 100 млн рублей готовы вложить бельгийские бизнесмены в строительство завода по переработке мусора в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом шла речь в Миноблисполкоме на специальной встрече.

Иностранные партнеры предложат проект, который может стать выгодным для всех. Планируется, что в качестве сырья для предприятия послужат твердые бытовые отходы, которые будут преобразовывать в полезные материалы и электроэнергию.