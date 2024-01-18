ВВП Беларуси за год вырос сверх прогнозных показателей

Драйверами экономического роста Беларуси выступают промышленность, торговля, строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечен максимальный уровень производства за последние пять лет в машиностроении. Полная загрузка была и у предприятий, производящих стройматериалы, бытовую технику. Ускорению темпов экономического роста поспособствовал внешний спрос на наши товары и услуги.

«У нас рекордный рост». В Минэкономики подвели итоги работы за 2023 год.

Положительную роль сыграли инвестирование в инновационные производства, контроль за ценами и укрепление денежно-кредитной политики в целом. Внутреннее потребление подкреплено ростом зарплат и пенсий. Высокий спрос на нашу продукцию помогает наращивать объемы выпуска.