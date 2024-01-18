Льготный кредит на покупку отечественных товаров оказался востребованным

Белорусы стали чаще покупать товары длительного пользования. Это говорит растущей покупательной способности и доступности потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце 2023 года Совет Министров принял постановление «О потребительском кредитовании», чтобы таким образом простимулировать внутренний спрос в стране. Крупнейший белорусский банк с госкапиталом внедрил социально значимый кредит на покупку отечественных товаров под 4 % годовых. Уже выдано более 8 миллионов рублей. Средний размер одного кредита порядка 5 тысяч рублей. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку.