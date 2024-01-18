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Льготный кредит на покупку отечественных товаров оказался востребованным

18 января 2024 17:00
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Белорусы стали чаще покупать товары длительного пользования. Это говорит растущей покупательной способности и доступности потребительского кредитования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Льготный кредит на покупку отечественных товаров оказался востребованным-1

В конце 2023 года Совет Министров принял постановление «О потребительском кредитовании», чтобы таким образом простимулировать внутренний спрос в стране. Крупнейший белорусский банк с госкапиталом внедрил социально значимый кредит на покупку отечественных товаров под 4 % годовых. Уже выдано более 8 миллионов рублей. Средний размер одного кредита порядка 5 тысяч рублей. Чаще всего покупатели приобретают мебель, холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, керамическую плитку.

Больше новостей экономики за 18 января здесь.

 

# Кредиты Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

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