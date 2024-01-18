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«У нас рекордный рост». В Минэкономики подвели итоги работы за 2023 год

18 января 2024 13:42
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Белорусская экономика в 2023 году сработала лучше прогнозных параметров. Решены основные задачи: обеспечены опережающий рост доходов населения, низкая инфляция и занятость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас рекордный рост». В Минэкономики подвели итоги работы за 2023 год-1

По данным Министерства экономики, показатели выросли за счет торговли, строительства, сельского хозяйства, восстановления объемов грузоперевозок и достижений IT-сферы. Отмечен максимальный уровень производства за последние пять лет в машиностроении. Полная загрузка была и у предприятий, производящих стройматериалы и бытовую технику. Ускорению темпов экономического роста поспособствовал внешний спрос на наши товары и услуги.

«У нас рекордный рост». В Минэкономики подвели итоги работы за 2023 год-4

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
У нас рекордный рост физических объемов экспорта товаров не только на традиционные рынки. Физические объемы всего экспорта у нас выросли более чем на четверть. И в целом по году мы ожидаем, что экспорт товаров у нас вплотную приблизится к той планке, которую мы ставили себе на пятилетку. Это 50 миллиардов.

Что касается ВВП, рост составил 103,9 %. Это выше прогноза. Такую динамику задает еще один показатель – производительность труда. Он сохраняется на уровне 105,5 % по отношению к предыдущему году.

# Экспорт # Экономика # Андрей Картун

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