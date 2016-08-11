Встреча Александра Лукашенко с Александром Богомазом: Беларусь и Брянская область должны нарастить сотрудничество

Новости Беларуси. Беларусь и Брянская область России должны нарастить сотрудничество, причем не только торговое. Перспективные отрасли обсуждали 11 августа на встрече Александра Лукашенко с губернатором Александром Богомазом.

В последние годы наш взаимный товарооборот снизился. Если в 2013 году он был около 900 миллионов долларов, то в прошлом составил лишь 464,5 миллиона.

11 августа на встрече во Дворце Независимости с оптимизмом отметили рост в первом полугодии 2016 года. Однако цифра в 6-7% далека от желаемого результата. Президент Беларуси предложил углубить сотрудничество в строительной, социальной сферах и сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы наши возможности знаете, мне нет смысла перечислять эти возможности и в сельском хозяйстве, и в области промышленности. Но я хотел бы обратить внимание, если говорить, допустим, о селе, не только на то, что мы можем поставить в Брянскую область, какую-то технику, помочь, если нужно, с развитием сельского хозяйства. Я хотел бы обратить ваше внимание на более серьезные вопросы. Допустим, племпроизводство, наука в сельском хозяйстве. То есть нам пора уже от простого обмена переходить к более углубленному сотрудничеству по всем направлениям, в том числе и в сельском хозяйстве. Мы готовы с вами делиться всем тем, что у нас есть. Еще раз подчеркиваю, потому что мы соседи, и вы родные люди для нас. И белорусы не чужие для вас. Вы знаете, что мы немало сделали в области сфер социальных, особенно в плане развития автотранспорта для людей. Это автобусные перевозки. Сейчас у вас идет модернизация жилья так же, как и у нас, и по всему бывшему Советскому Союзу. Вы знаете, какие там лифты были установлены. А без них сегодня нельзя, многоэтажки обеспечить нужно лифтами. Мы приспособились к этой замене. Я недавно был на этом заводе. Мы делаем хорошие современные лифты. Таких же размеров, объемов, которые были установлены когда-то в этих домах. Поэтому, если нужно будет, мы готовы и в Брянской области подключиться по полной программе к замене лифтового оборудования. И не только в старых, но и готовы производить и для новых помещений.

Александр Богомаз подчеркнул, что Беларусь и Брянскую область объединяет не только общая граница, но и общий язык и шкала ценностей. А это делает связи еще прочнее. Кстати, в Брянской области уже действуют три сборочных производства белоруской техники. Кроме того организованы товаропроводящие сети наших предприятий.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области Российской Федерации:

Сегодня у нас товарооборот снизился. Он упал в 2015 году. На это много факторов повлияло. Наверное, повлияла та ситуация, которая есть на рынках. Но что сегодня дает оптимизм и что радует, что по первому полугодию он за 5 месяцев – 6%, а по первому полугодию он на 7-8% вырос. То есть сегодня Брянская область поставляет в Республику Беларусь и черные металлы, и запасные части к локомотивам, и нефтепродукты, и другую продукцию. От вас мы получаем, конечно же, и продукты питания (это 70%). Они пользуются большим спросом у нашего населения, потому что они качественные, и люди знают, что то, что произведено в Беларуси, это высокого качества, молочные продукты, и все с радостью покупают.

В основе белорусского экспорта в Брянскую область – молочные продукты, машины для сельского хозяйства, обои и другие настенные покрытия. Российский регион в нашу страну поставляет нефтепродукты, отходы лома и черных металлов. Территория Брянской области – почти 35 тысяч квадратных километров, население более миллиона 200 тысяч человек.

По традиции российские гости побывали и на площади Победы, где почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Губернатор Брянской области возложил венок к обелиску на площади Победы. Прозвучали гимны двух стран. Минута молчания. К вечному огню легли красные гвоздики.