Витебская и Брянская области создадут совместные предприятия

Новости Беларуси. Витебская и Брянская области намерены создать ряд совместных предприятий. Об этом шла речь во время встречи губернаторов двух регионов Беларуси и России.

Буквально сегодня-завтра создадут специальные рабочие группы.

В их состав войдут представители заинтересованных служб и бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернаторы также подписали соглашение о сотрудничестве, оговорили основные направления дальнейшей работы.

Первый шаг уже сделан. Партнеры заключили договор о поставке витебского кирпича на Брянщину. Представители делегации также посетили ведущие предприятия северного региона Беларуси.

Дали положительную оценку работе сельхозпредприятия «Мазолово-газ» – уникальному в стране. Здесь полностью замкнут цикл производства. Все процессы автоматизированы. Есть собственный завод по производству кормов.

Похожие предприятия только-только начали появляться на Брянщине. К слову, не без помощи белорусских партнеров.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области (Российская Федерация):

Все, что есть на Брянщине – она сделала с помощью Беларуси. Мы просто-напросто ездили сюда, учились, перенимали опыт и воплощали у себя, на Брянской земле.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Витебская область имеет достаточно большой запас строительных мощностей. В Брянске много достаточно строится, есть проблема кадров, дорожной техники, проблема дорожных строителей при гарантированном финансировании. Безусловно, для нас это интересно

Делегация Брянской области также посетила предприятие, которое считают лидером по производству белорусской обуви, хорошо известной в России. Ежегодно здесь производят 4 миллиона пар обуви.