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Беларусь приняла решение заменить корпус реактора для строящегося при участии России энергоблока БелАЭС

11 августа 2016 10:15
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Новости Беларуси. Беларусь приняла решение заменить корпус реактора для строящегося при участии России энергоблока отечественной АЭС. Об этом сообщил глава Минэнерго нашей страны Владимир Потупчик. Говоря о стоимости замены оборудования, министр отметил, что это предмет переговоров с российскими партнерами.

Как стало известно ранее, на площадке хранения корпуса реактора БелАЭС произошла нештатная ситуация. Тогда белорусская сторона заявила, что будет руководствоваться только безусловным обеспечением безопасности строящегося объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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