Беларусь приняла решение заменить корпус реактора для строящегося при участии России энергоблока БелАЭС

Новости Беларуси. Беларусь приняла решение заменить корпус реактора для строящегося при участии России энергоблока отечественной АЭС. Об этом сообщил глава Минэнерго нашей страны Владимир Потупчик. Говоря о стоимости замены оборудования, министр отметил, что это предмет переговоров с российскими партнерами.

Как стало известно ранее, на площадке хранения корпуса реактора БелАЭС произошла нештатная ситуация. Тогда белорусская сторона заявила, что будет руководствоваться только безусловным обеспечением безопасности строящегося объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.