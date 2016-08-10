«Темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта» – Мингорисполком

Новости Беларуси. В столице снизился импорт товаров и услуг. С начала года этот показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6 процентов. Это позволило повысить уровень конкурентоспособности отечественной продукции и увеличить спрос на изделия и сервис, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А именно, на столичных предприятиях активнее стали наращивать объемы производства и расширять спектр выпускаемой продукции.

В первую очередь это касается лекарственных средств, овощей и фруктов.

К слову, рост экспортных поставок сегодня превышает темп импорта. А среди регионов Минск занимает второе место по экспорту услуг.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

В городе Минске обеспечена сбалансированность экспорта и импорта товаров и услуг. Темпы роста экспорта превышают темпы роста импорта. За первое полугодие, по сравнению с прошлым годом, отрицательное сальдо сократилось на 200 миллионов долларов.