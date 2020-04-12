«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет?» Белорусские аграрии о короновирусе и посевной

Новости Беларуси. Пик заболеваемости коронавирусом во многих странах пришелся именно на посевную. И принятые карантинные меры, как видим, поставили под угрозу проведение основных сельскохозяйственных работ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наш Президент предложил иной путь.

Юлия Огнева, СТВ:

Помните, как Александр Лукашенко задавался вопросом: а как же аграрии? Кто, если не они, посадят, вырастят, а потом и уберут? Вот и получается: что посеешь, то и пожнешь. В самом широком значении этой пословицы. Тему продолжит Ирина Недобоева. На своем железном коне Владимир Бабченко выходит в поле уже 16-й сезон подряд. Лайтовый зимний режим закончился для аграриев небывало рано. Снега было совсем мало. Теперь, чтобы не упустить так важную влагу в почве, сельхозпредприятия перешли на режим нон-стоп.

Владимир Бабченко, механизатор хозяйства «Комсеничи»:

Посевная сложная в этом году. Снега фактически не было. Земля сухая. Приходится в ускоренных темпах стремиться к тому, чтобы отсеяться в сжатые сроки. «Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям В хозяйстве 6 000 сельхозугодий и 4 000 буренок. Работы хватает. Причем очень важно в агроделе все сделать вовремя. Владимир Бабченко:

Вот, многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Но ведь на самом деле это свежий воздух. Если не мы, то кто посеет, что мы будем осенью кушать? Так что приходится работать и не смотреть на этот коронавирус.

Погода благоприятная, в достатке горючее, удобрение и семена. В четырех хозяйствах области первые сеялки вошли в поле 3 марта. Рекорд! Собственно, и закончили посевную в регионе в рекордные сроки. Практически сразу после того, как о завершении посевной доложили брестские аграрии.

Виктор Безсилко, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

Ранние яровые культуры посеяли в оптимальные сроки. Захватили все возможные осадки в земле, которые имелись. Будем надеяться на развитие растений и, конечно, чтобы нас не подвели весенние заморозки по всходам этих культур. Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию Опыт, когда из поколения в поколение, да еще и плюс новейшие технологии. И вот он – залог успеха в агробизнесе. Узкая специализация, как например, льноводство – отдельная история. На полях Шкловского льнозавода работает пять посевных агрегатов. Для стратегической культуры еще летом 2019-го подобрали почву, чтобы строго соответствовала высоким требованиям привередливого северного шелка.

В помощь механизаторам – студенты мехфака Горецкой сельхозакадемии. Такая практика взаимовыручки у белорусских аграриев существует повсеместно. «Мы выезжаем в поле – пашем, сеем». Как студенты сельхозакадемии помогают аграриям в посевной

Иван Ивочкин, студент Белорусской сельхозакадемии:

Чтобы хватило мяса, хлеба и молока не только сельским жителям, но и городским на весь будущий год.