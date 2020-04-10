В случае необоснованного роста цен Комитет госконтроля примет жёсткие меры

Новости Беларуси. В случае необоснованного роста цен на товары повышенного спроса – в первую очередь отечественного производства – Комитет госконтроля примет жесткие меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 10 апреля заявили по итогам специального заседания коллегии контрольного ведомства.

В начале апреля КГК изучил цены на потребительском рынке страны. Налицо многократные факты значительного увеличения отпускных цен импортерами на имбирь, лимоны и яблоки, а также факты превышения предельных надбавок, установленных МАРТ, на социально значимые товары. На горячую линию ведомства поступило около 200 звонков граждан, которые также отметили существенное повышение цен на популярные фрукты и овощи.

Александр Москович, заместитель начальника управления потребительского рынка Комитета госконтроля Беларуси:

В случае установления необоснованного роста цен местным органам власти предписано принимать жесткие меры реагирования. Задача по пресечению необоснованного посредничества и незаконной предпринимательской деятельности при реализации товаров повышенного спроса поставлена и перед правоохранительными органами. В случае необходимости Комитетом госконтроля будет инициирован вопрос о жестком ценовом регулировании на товары повышенного спроса по аналогии с регулированием цен на дезинфицирующие средства и маски, введенные с 8 апреля текущего года.