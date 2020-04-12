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Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию

12 апреля 2020 19:51
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Новости Беларуси. И у наших соседей, где действуют жесткие меры в связи с коронавирусом, сельское хозяйство в рабочем режиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При всех мерах безопасности здесь понимают: продовольственная безопасность – задача № 1 для любой страны. А потому посевная вне карантина.

«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет? Белорусские аграрии о короновирусе и посевной

Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию-1

Леонид Стрибулевич, директор сельскохозяйственного предприятия «Украина»:
В условиях карантина аграрии Украины проводят весенние полевые работы.

В Украине есть хорошие поговорки. Одна из них: весенний день год кормит. Наши отцы и деды весеннему дню придавали очень большое значение. Весной то, что за день сделаешь, может обеспечить тебя продовольствием на месяцы.

Еще есть интересная поговорка: «Встретились два друга. Один у другого спрашивает: «Ну как вы, урожай собрали?» «Да не уродило», – отвечает. «А почему?» – «Да не сеяли».

Поэтому, чтобы было что убирать, надо сеять. Поэтому, чтобы государство не осталось без продовольствия, надо проводить посевную кампанию.

Работаем в основном на тракторах Минского тракторного завода. Тракторы устраивают механизаторов, потому что они надежные в работе, высокопроизводительные, энергонасыщенные. Они устраивают администрацию, так как совпадает цена – качество.

Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию-4

Индулис Трапиньш, председатель Икшкильской краевой думы (Латвия):
В связи с карантином, в связи с этим вирусом COVID-19 – это очень серьезно. Крестьяне, я думаю, не очень чувствуют, потому что они работают. Крестьяне всегда выживали и выживут, потому что они очень рабочие люди. В крестьянских хозяйствах уже опытные люди и знают, что надо делать и как надо делать.

Почему не уродило? Да не сеяли! Украинский аграрий рассказал, почему не прерывают посевную, несмотря на пандемию-7

# Коронавирус # Ирина Недобоева # Индулис Трапиньш # Леонид Стрибулевич # Фотофакт

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