Танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси прибудет в одесский порт «Южный»

Новости Беларуси. 11 апреля ожидается прибытие танкера с азербайджанской нефтью для Беларуси в одесском порту «Южный», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 85 тысяч тонн поступит для переработки на Мозырский НПЗ.

Сырье из Украины будет прокачано по трубопроводу. Такую же партию сырья доставят в апреле по Балтийскому морю из Норвегии для «Нафтана». На апрель также контрактуются поставки нефти из России – сообщили в концерне «Белнефтехим».

Озвучили здесь и новость для белорусских автовладельцев. Литр бензина и дизтоплива на АЗС страны 12 апреля подешевеет на одну копейку.