Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах
Новости Беларуси. 12 апреля во всем мире отмечается День авиации и космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь «прикоснулась» к космосу в 2012 году. Тогда был успешно запущен спутник дистанционного зондирования земли. Снимки с него используются для обновления карт, изучения водоемов и анализа структуры сельскохозяйственных посевов.
К слову, уже завершен эскизный проект второго Белорусского космического аппарата. На его создание уйдет порядка пяти лет. Наша страна может гордиться и спутником связи «Белинтерсат-1». Он обеспечивает передачу данных и телевидение.
Сейчас готовится еще один перспективный проект – это создание совместно с китайской стороной низкоорбитальной группировки спутников.
Дмитрий Заколюкин, заместитель директора по развитию спутниковой связи РПУП «Завод точной электромеханики»:
Услуги интернет-вещей, конечно. Это самое горячее, как объяснить. Это когда вы уже не будете пользоваться телефоном, а уже ваши вещи будут говорить за вас, что вы хотите. Низкоорбитальная группировка спутников позволит это все использовать.
Беларусь участвует во множестве международных проектов. Наша страна входит в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Совместно с российской стороной реализуются союзные научные программы.