Какая роль Беларуси в освоении космоса? Рассказываем о значимых проектах

Новости Беларуси. 12 апреля во всем мире отмечается День авиации и космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь «прикоснулась» к космосу в 2012 году. Тогда был успешно запущен спутник дистанционного зондирования земли. Снимки с него используются для обновления карт, изучения водоемов и анализа структуры сельскохозяйственных посевов.

К слову, уже завершен эскизный проект второго Белорусского космического аппарата. На его создание уйдет порядка пяти лет. Наша страна может гордиться и спутником связи «Белинтерсат-1». Он обеспечивает передачу данных и телевидение. Сейчас готовится еще один перспективный проект – это создание совместно с китайской стороной низкоорбитальной группировки спутников.