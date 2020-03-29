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«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям

29 марта 2020 12:50
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-1

В Брестской области работы близятся к завершению. Аномальная зима не только сдвинула сроки почти на три недели, но и привела к тому, что в некоторых районах возникла засуха. На помощь аграриям пришли мелиораторы.

В чем главный плюс надежного тандема, знает Кристина Протосовицкая.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-4

Николай Ковалевич с 1980 года на службе в мелиорации. Говорит, что всегда приходилось бояться паводка, а не засухи. За 40 лет с работой «наоборот» сталкивается впервые.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-7

Николай Ковалевич, осмотрщик гидротехнических сооружений:
Мы эти шлюзы поднимаем, опускаем. В этом году снега мало. Чтобы влаги хватало, мы в основном их опускаем.

Закрытый шлюз – значит, вода остается в канале. По дренажной системе она подпитывает поле. В одном Кобринском районе больше 60 % мелиорированных земель.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-10

В предыдущие годы здесь без риска забуксовать ни одной работы не проводилось. Поэтому поле было поздней работы. Сегодня мы влагу задерживаем на поле.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-13

Это поле в хозяйстве «Радонежское» Кобринского района без преувеличения называют между собой рекой. Из года в год техника заходила в него на несколько недель, а то и месяцев позже. Попросту стояла вода. Для хозяйства, где на 100 % мелиорированные земли, нынешняя весна стала эксклюзивом. Дренажная система работает не на отток воды, а на прилив. Сев ранних яровых завершили и приступили к многолетним травам.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-16

Владислав Балабушко, директор ОАО «Радонежское»:
Сегодня для того, чтобы растение взошло, требуется влага. Всю воду нужно регулировать искусственно, раз ее нет. Поэтому без этого в сельском хозяйстве и у нас в частности в хозяйстве сложно.

В 2019 году хозяйство капитально отремонтировало мелиоративную систему. А в 2020 уже приходится пользоваться.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-19

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Система работает по принципу домашнего крана. Если обычно весной здесь воду не задерживают, то сейчас затворы наглухо закрыты. Вода в канале накапливается до максимума, чтобы потом отдать влагу полям.

Количество осадков за зиму в регионе – меньше 90 % от климатической нормы, отсюда низкий уровень грунтовых вод. Еще в январе мелиораторы среагировали на изменения.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-22

Василий Ивчик, директор Кобринского предприятия мелиоративных систем:
Эта зима была анормальная – без снежного покрова, очень низкий уровень грунтовых вод. В связи с этим нашими предприятиями было предпринято закрытие всех водорегулирующих сооружений на территории Кобринского района для сохранения подпочвенной влаги.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-25

В регионе наберется более 5 000 гидротехнических сооружений. Каждое сегодня работает на то, чтобы сохранить необходимую влагу. В Брестской области уже отсеяли под ранние яровые 75 % площадей.

«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям-28

Сергей Бартош, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Отсутствие влаги настораживает, и вот эти холодные погодные условия. У нас есть район Брестский, который закончил сев, есть ряд районов, которые уже подошли к завершению сева, но приостановились. Ну и северные районы (это Ляховичи, Барановичи) вообще еще покуда ожидают.

# Сельское хозяйство # Экономика # Николай Ковалевич # Владислав Балабушко # Кристина Протосовицкая # Василий Ивчик # Сергей Бартош # Фотофакт

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