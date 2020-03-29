«Всю воду нужно регулировать искусственно, раз её нет». Как мелиораторы помогают аграриям

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается сев ранних яровых культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области работы близятся к завершению. Аномальная зима не только сдвинула сроки почти на три недели, но и привела к тому, что в некоторых районах возникла засуха. На помощь аграриям пришли мелиораторы. В чем главный плюс надежного тандема, знает Кристина Протосовицкая.

Николай Ковалевич с 1980 года на службе в мелиорации. Говорит, что всегда приходилось бояться паводка, а не засухи. За 40 лет с работой «наоборот» сталкивается впервые.

Николай Ковалевич, осмотрщик гидротехнических сооружений:

Мы эти шлюзы поднимаем, опускаем. В этом году снега мало. Чтобы влаги хватало, мы в основном их опускаем. Закрытый шлюз – значит, вода остается в канале. По дренажной системе она подпитывает поле. В одном Кобринском районе больше 60 % мелиорированных земель.

В предыдущие годы здесь без риска забуксовать ни одной работы не проводилось. Поэтому поле было поздней работы. Сегодня мы влагу задерживаем на поле.

Это поле в хозяйстве «Радонежское» Кобринского района без преувеличения называют между собой рекой. Из года в год техника заходила в него на несколько недель, а то и месяцев позже. Попросту стояла вода. Для хозяйства, где на 100 % мелиорированные земли, нынешняя весна стала эксклюзивом. Дренажная система работает не на отток воды, а на прилив. Сев ранних яровых завершили и приступили к многолетним травам.

Владислав Балабушко, директор ОАО «Радонежское»:

Сегодня для того, чтобы растение взошло, требуется влага. Всю воду нужно регулировать искусственно, раз ее нет. Поэтому без этого в сельском хозяйстве и у нас в частности в хозяйстве сложно. В 2019 году хозяйство капитально отремонтировало мелиоративную систему. А в 2020 уже приходится пользоваться.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Система работает по принципу домашнего крана. Если обычно весной здесь воду не задерживают, то сейчас затворы наглухо закрыты. Вода в канале накапливается до максимума, чтобы потом отдать влагу полям. Количество осадков за зиму в регионе – меньше 90 % от климатической нормы, отсюда низкий уровень грунтовых вод. Еще в январе мелиораторы среагировали на изменения.

Василий Ивчик, директор Кобринского предприятия мелиоративных систем:

Эта зима была анормальная – без снежного покрова, очень низкий уровень грунтовых вод. В связи с этим нашими предприятиями было предпринято закрытие всех водорегулирующих сооружений на территории Кобринского района для сохранения подпочвенной влаги.

В регионе наберется более 5 000 гидротехнических сооружений. Каждое сегодня работает на то, чтобы сохранить необходимую влагу. В Брестской области уже отсеяли под ранние яровые 75 % площадей.