Внешняя торговля, сельское хозяйство и кадры – о чём Головченко доложил Президенту?

Ситуация в экономике, торговый баланс, кадры и ожидаемые результаты в сельском хозяйстве. Рабочая неделя Президента началась с доклада главы правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика складывается, но некоторые факты настораживают. Однако в том, что сальдо отрицательное, катастрофы нет, отметил Роман Головченко. О причинах оптимистичного прогноза главе государства доложил премьер-министр. Президент серьезно провел ревизию не только показателей экономики за пять месяцев, но и заострил внимание на возможных рисках. Читайте здесь.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Реальные доходы населения (что очень важно) – 109,8 %. И индекс потребительских цен в пределах прогноза, с начала года – 2,8 %. Недовыполнен экспорт. Он выше уровня прошлого года на 102,1 %. Чуть не дотянули до плана – до 104 %. При этом рост обеспечен преимущественно за счет увеличения физических объемов экспорта на 8,7 %. Основные статьи белорусского экспорта – машиностроение и продовольствие. Развитие этих сфер всегда под контролем Президента. Проблемы и перспективы этих отраслей рассмотрели на больших совещаниях с участием всего республиканского актива. Треки для развития заданы. Одним из инструментов повышения конкурентоспособности нашей техники является создание мультибрендовых центров обслуживания. Промежуточные результаты этого процесса тоже на контроле у главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мы продвигаемся в плане сервисного обслуживания нашей техники? Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники и определиться, в каких пунктах. Допустим, в России, Китайской Народной Республике, других государствах. Прежде всего в сельском хозяйстве. Нам надо мобилизоваться. Погода пока стоит хорошая. В полях мы ожидаем, дай бог, чтобы дальше было так, неплохой урожай. Но его надо взять. Пусть у нас будут излишки зерна, это никогда не помешает. Это наш золотовалютный запас. По итогам пяти месяцев из пяти основных показателей социально-экономического развития полностью выполнены и перевыполнены четыре. Пока нет желаемых результатов по экспорту. Хотя показатель уже выше, чем в 2023 году. Отрицательно на сальдо сказалось повышение цены на нефть и падение стоимости на группы товаров традиционного белорусского экспорта. Ситуацию исправляют за счет роста физических объемов поставок за рубеж. В правительстве констатируют, что с апреля уже наблюдается обратная динамика.