Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра

Первое полугодие завершается, важно сверить часы, провести ревизию выполнения поручений и в целом оценить состояние экономики. В центре внимания не столько успехи, сколько проблемные вопросы. Глава государства акцентировал внимание на то, что сейчас мы ввозим больше товаров, чем продаем. Да, показатели не критичные, но все же. Помимо прочего, Президента интересует ситуация в АПК, промышленности, на повестке и кадровые вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, экономика в этом году пока складывается. Хотя есть определенные, как всегда, настораживающие факторы. Хотелось бы, чтобы мы обратили прежде всего на это внимание. Но самое главное, я заметил в средствах массовой информации разного уровня, то, что у нас отрицательное сальдо. Хоть небольшое, но складывается отрицательное сальдо. Я так понимаю, что Минэкономики и в правительстве должны были на это обратить внимание и проанализировать, в чем тут ситуация. Что у нас с платежами на самом высоком уровне? Дебиторская, кредиторская задолженность. Как мы продвигаемся в плане сервисного обслуживания нашей техники? Мы договаривались о том, что надо создавать единые центры по обслуживанию всей белорусской техники и определиться в каких пунктах. Допустим, в России, Китае, других государствах. По долгам, просроченные долги – какая вообще ситуация здесь? Меня ориентируют на то, что у нас и со строительством жилья есть определенные недостатки. И ряд других же недостатков, на которые мы должны обратить внимание. Также кадровые у нас вакансии в правительстве. Обсудим и примем соответствующие решения.

В свою очередь, премьер-министр Беларуси отметил, что за пять месяцев из пяти основных показателей социально-экономического развития полностью выполнены и перевыполнены четыре. Пока нет желаемых результатов по экспорту. Хотя показатель уже выше, чем в прошлом году, что важно, за счет роста физических объемов поставок за рубеж.