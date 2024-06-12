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Беларусь и Куба перезапускают экономические отношения

12 июня 2024 11:19
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Беларусь и Куба перезапускают экономические и финансовые отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам визита в нашу страну правительственной делегации партнеров удалось достичь целого ряда договоренностей. Стороны планируют создать совместное фармпредприятие. 12 июня было подписано соответствующее соглашение.

Беларусь и Куба перезапускают экономические отношения-1

Хорошие результаты и по другим направлениям. Заключен контракт на поставку белорусской сельхозтехники. Минский тракторный завод отгрузит партию комплектов для организации на Кубе сборочного производства. В планах создание ряда совместных предприятий, в том числе тракторного и молочного. Все эти шаги призваны активизировать сотрудничество и увеличить взаимный товарооборот.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Мы обсудили важную для обеих сторон тему поставок на Кубу белорусских продовольственных товаров, в первую очередь сухого молока. Договорились предпринять все необходимые меры по наращиванию экспорта данной продукции на основании подписанных рамочных соглашений на ежегодную поставку фиксированных объемов сухого молока. Согласовали дальнейшие шаги по совместным инвестиционным проектам.

Рикардо Кабрисас Руис, заместитель премьер-министра Кубы:
Мы не сомневаемся, что не только преодолеем все преграды и препятствия на нашем пути, но и сможем превратить их в возможности. Мы привержены дальнейшей реализации наших договоренностей и претворению в жизнь наших планов в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Беларусь и Куба перезапускают экономические отношения-4

В завершение встречи представитель МИД нашей страны подчеркнул неизменность нашей позиции относительно неприемлемости экономической блокады Кубы со стороны США. Беларусь требует исключения ее из списка стран-спонсоров международного терроризма, в который Куба была включена необоснованно, с целью лишить народ этой страны самостоятельности, отметил замглавы внешнеполитического ведомства.

# Беларусь-Куба # Экономика # Евгений Шестаков # Рикардо Кабрисас Руис

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