Беларусь и Куба перезапускают экономические отношения

Беларусь и Куба перезапускают экономические и финансовые отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам визита в нашу страну правительственной делегации партнеров удалось достичь целого ряда договоренностей. Стороны планируют создать совместное фармпредприятие. 12 июня было подписано соответствующее соглашение.

Хорошие результаты и по другим направлениям. Заключен контракт на поставку белорусской сельхозтехники. Минский тракторный завод отгрузит партию комплектов для организации на Кубе сборочного производства. В планах создание ряда совместных предприятий, в том числе тракторного и молочного. Все эти шаги призваны активизировать сотрудничество и увеличить взаимный товарооборот.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мы обсудили важную для обеих сторон тему поставок на Кубу белорусских продовольственных товаров, в первую очередь сухого молока. Договорились предпринять все необходимые меры по наращиванию экспорта данной продукции на основании подписанных рамочных соглашений на ежегодную поставку фиксированных объемов сухого молока. Согласовали дальнейшие шаги по совместным инвестиционным проектам.

Рикардо Кабрисас Руис, заместитель премьер-министра Кубы:

Мы не сомневаемся, что не только преодолеем все преграды и препятствия на нашем пути, но и сможем превратить их в возможности. Мы привержены дальнейшей реализации наших договоренностей и претворению в жизнь наших планов в краткосрочной и долгосрочной перспективах.