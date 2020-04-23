Внеочередной Евразийский межправсовет в формате видеоконференции. Что будут обсуждать политики

Новости Беларуси. Найти общий знаменатель в стоимости транспортировки газа на рынке ЕАЭС. 23 апреля вопрос формирования тарифов поднимут на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В середине апреля состоялось онлайн-общение лидеров ЕАЭС. Тогда главной темой обсуждения стало противостояние COVID. Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств Президент Беларуси предложил объединить усилия в условиях пандемии коронавируса COVID-19, ускорить снижение цен на энергоресурсы и упростить порядок предоставления финансовой помощи, а также оптимизировать цены и условия расчетов за энергоносители, прежде всего на природный газ.