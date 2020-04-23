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Внеочередной Евразийский межправсовет в формате видеоконференции. Что будут обсуждать политики

23 апреля 2020 06:26
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Новости Беларуси. Найти общий знаменатель в стоимости транспортировки газа на рынке ЕАЭС. 23 апреля вопрос формирования тарифов поднимут на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в формате видеоконференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередной Евразийский межправсовет в формате видеоконференции. Что будут обсуждать политики-1

В середине апреля состоялось онлайн-общение лидеров ЕАЭС. Тогда главной темой обсуждения стало противостояние COVID.

Каким будет ЕАЭС после пандемии? Ключевые тезисы выступления глав государств

Президент Беларуси предложил объединить усилия в условиях пандемии коронавируса COVID-19, ускорить снижение цен на энергоресурсы и упростить порядок предоставления финансовой помощи, а также оптимизировать цены и условия расчетов за энергоносители, прежде всего на природный газ.

Внеочередной Евразийский межправсовет в формате видеоконференции. Что будут обсуждать политики-4

Внутри союза по-прежнему немало разногласий. Нет равных условий для компаний, предприятий и людей. Основную причину того, почему до сих пор не удалось договориться по многим вопросам, наш Президент видит в пассивной позиции стран-участниц.

# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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