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В Беларуси расширили перечень медицинских товаров и аппаратуры, экспорт которых временно запрещён

22 апреля 2020 14:28
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Новости Беларуси. Правительство расширило перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В список включили аппаратуру для кислородной терапии и искусственного дыхания.

В Беларуси расширили перечень медицинских товаров и аппаратуры, экспорт которых временно запрещён-1

В марте временный запрет был наложен на вывоз одноразовых комбинезонов и костюмом химзащиты, респираторов, защитных очков, масок, хирургических халатов, бахил, медицинских перчаток и одежды.

В Беларуси ввели запрет на вывоз некоторых медицинских товаров

Временный запрет действует до 1 июня 2020 года.

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# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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