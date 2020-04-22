В Беларуси расширили перечень медицинских товаров и аппаратуры, экспорт которых временно запрещён

Новости Беларуси. Правительство расширило перечень медицинских товаров и аппаратуры, вывоз которых из страны временно запрещен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В список включили аппаратуру для кислородной терапии и искусственного дыхания.