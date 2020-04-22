Новости экономики за 22.04.2020

Новости Беларуси. Какие страны заинтересованы в крупных поставках продукции белорусских деревообработчиков? Сколько торфа добыли с начала сезона? И какую медицинскую аппаратуру запрещено вывозить из страны?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ДОБЫЧИ ТОРФА

В стране начался сезон добычи торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоприятные погодные условия позволили приступить к работам раньше. Пять из 17 торфопредприятий уже ведут плановые работы. В общей сложности добыто порядка 32 тысяч тонн. В планах на год – 2 миллиона тонн.