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Новости экономики за 22.04.2020

22 апреля 2020 14:29
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Новости Беларуси. Какие страны заинтересованы в крупных поставках продукции белорусских деревообработчиков? Сколько торфа добыли с начала сезона? И какую медицинскую аппаратуру запрещено вывозить из страны?

С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН ДОБЫЧИ ТОРФА

В стране начался сезон добычи торфа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благоприятные погодные условия позволили приступить к работам раньше. Пять из 17 торфопредприятий уже ведут плановые работы. В общей сложности добыто порядка 32 тысяч тонн. В планах на год – 2 миллиона тонн.

Новости экономики за 22.04.2020-1

Торфодобывающая техника подготовлена, созданы необходимые запасы топлива, полностью выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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