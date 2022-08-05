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Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов за полгода

05 августа 2022 14:56
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Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей продолжает активную работу по вовлечению отечественных предприятий в производственную кооперацию с российскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов за полгода-1

Напомним, в конце июня с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России была подписана дорожная карта содействия экономической кооперации. Появилась возможность заключать сделки и проводить обсуждения в бизнес-среде на специальной цифровой платформе. Также есть возможность в режиме онлайн проводить переговоры, контактно-кооперационные биржи. Благодаря этому представители малого бизнеса могут заключать контракты и осуществлять поставки для крупных предприятий. В целом за полгода Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов.  

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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