Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов за полгода

Новости Беларуси. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей продолжает активную работу по вовлечению отечественных предприятий в производственную кооперацию с российскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в конце июня с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства России была подписана дорожная карта содействия экономической кооперации. Появилась возможность заключать сделки и проводить обсуждения в бизнес-среде на специальной цифровой платформе. Также есть возможность в режиме онлайн проводить переговоры, контактно-кооперационные биржи. Благодаря этому представители малого бизнеса могут заключать контракты и осуществлять поставки для крупных предприятий. В целом за полгода Белорусский фонд поддержки предпринимателей помог в реализации 50 инвестпроектов.