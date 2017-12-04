Бизнесмен Сергей Новицкий: «Идеология документа в том, чтобы люди не боялись заниматься тем, что они умеют делать, без того, что их накажут»

Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Новицкий, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Идеология документа в том, чтобы люди не боялись заниматься тем, что они умеют делать, без того, что их накажут. Эффект будет, однозначно, положительный.

Потому что сегодня много граждан работает уже без регистрации.

Сегодня приходишь в исполком, заявился, заплатил единовременно какой-то небольшой взнос и работаешь совершенно спокойно.