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Бизнесмен Сергей Новицкий: «Идеология документа в том, чтобы люди не боялись заниматься тем, что они умеют делать, без того, что их накажут»

04 декабря 2017 07:29
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Новости Беларуси. Мнение об эффекте, который должен произвести декрет №7, эксперт высказал во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Новицкий, бизнесмен, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:
Идеология документа в том, чтобы люди не боялись заниматься тем, что они умеют делать, без того, что их накажут. Эффект будет, однозначно, положительный.

Потому что сегодня много граждан работает уже без регистрации.

Сегодня приходишь в исполком, заявился, заплатил единовременно какой-то небольшой взнос и работаешь совершенно спокойно.

Бизнес в Беларуси: «Что происходит»

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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