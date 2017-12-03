Лукашенко о выставке в Таджикистане: организуем с таким расчетом, чтобы выйти на афганский и пакистанский рынки

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан прицеливаются к выходу на рынки Афганистана и Пакистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Весной в Душанбе планируется провести бизнес-форум и выставку белорусской продукции. Это позволит изучить первоначальный спрос на машиностроение и другие товары на рынке всего региона. Не исключено появление совместного белорусско-таджикистанского предприятия с географией продаж в третьи страны. Кроме того, стороны договорились выработать дорожную карту развития наших отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня договорились, что в ближайшее время, не затягивая, может быть по весне – она у вас наступает быстро после зимы, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. Организуем с таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки. К нам приезжает руководство Афганистана, крупные бизнесмены и просят, чтобы мы организовали поставки техники прежде всего, да и продовольствия и помогли открыть там сборочное производство. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вы подключились к этому процессу, потому что вы как никто другой знаете Афганистан. Там надо создавать эти предприятия, нужные для народа. Президент поддержал, что он все сделает для организации масштабнейшей выставки той продукции, которую мы производим.