Лукашенко о выставке в Таджикистане: организуем с таким расчетом, чтобы выйти на афганский и пакистанский рынки
Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан прицеливаются к выходу на рынки Афганистана и Пакистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Весной в Душанбе планируется провести бизнес-форум и выставку белорусской продукции. Это позволит изучить первоначальный спрос на машиностроение и другие товары на рынке всего региона. Не исключено появление совместного белорусско-таджикистанского предприятия с географией продаж в третьи страны. Кроме того, стороны договорились выработать дорожную карту развития наших отношений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня договорились, что в ближайшее время, не затягивая, может быть по весне – она у вас наступает быстро после зимы, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. Организуем с таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки.
К нам приезжает руководство Афганистана, крупные бизнесмены и просят, чтобы мы организовали поставки техники прежде всего, да и продовольствия и помогли открыть там сборочное производство. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы вы подключились к этому процессу, потому что вы как никто другой знаете Афганистан. Там надо создавать эти предприятия, нужные для народа. Президент поддержал, что он все сделает для организации масштабнейшей выставки той продукции, которую мы производим.
Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:
В настоящее время активно реализуются инвестиционные проекты по созданию в городе Гиссаре совместного сборочного производства сельскохозяйственного оборудования. На сегодня запущен один цех, а к осени следующего года планируется запустить его в полном объеме. Мы расцениваем этот проект как один из важных для агропромышленного комплекса Таджикистана.
Наши договоренности предусматривали открытие на юге Таджикистана производство тракторов марки «Белорус». Данный проект предлагалось реализовать с учетом экспорта производимой продукции в Афганистан и Пакистан. Нам надо найти эффективные пути скорейшей реализации этого проекта.
По итогам переговоров заключены соглашения по межрегиональному развитию, обозначен потенциал в фармацевтике, промышленности и сельском хозяйстве.