Прямой эфир

Новости по тегу #Владислав Щепов

Перепись населения – для чего проводится и в чем ее основные задачи?
17 мая 2026 17:39

Перепись населения – для чего проводится и в чем ее основные задачи?

Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси!
16 ноября 2025 18:08

Этот зубр на М1 не просто так. Рассказываем о региональном брендинге Беларуси!

Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году
14 ноября 2018 11:07

Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году

Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии
02 октября 2018 19:17

Изменения в Трудовом кодексе, новый инвестор в «Великом камне» и завершение МКАД-2. Депутаты открыли работу осенней сессии

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия
17 сентября 2018 12:01

Военно-техническая сфера и сельское хозяйство: по каким направлениям планируют сотрудничать Беларусь и Индонезия

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ
25 апреля 2018 19:39

Как привлечь со всего мира инвестиции в белорусский бизнес, производство и технологии? Репортаж СТВ

Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса
25 апреля 2018 12:23

Более 800 белорусских предпринимателей воспользовались уведомительным порядком открытия бизнеса

С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз
24 апреля 2018 07:41

С Посланием к народу и Национальному собранию Президент Беларуси обращается в 18 раз

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов
16 декабря 2017 18:45

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов

Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря
07 декабря 2017 11:47

Улучшение бизнес-климата, борьба с терроризмом и поправки в законы: что обсуждают белорусские депутаты 7 декабря

Владислав Щепов дал совет бизнесменам: «О проблемах говорить не только в «Фэйсбуках»
04 декабря 2017 19:11

Владислав Щепов дал совет бизнесменам: «О проблемах говорить не только в «Фэйсбуках»

Владислав Щепов: «Чтобы люди понимали, что здесь государство поможет, что не будет придираться. Вот наша задача»
04 декабря 2017 16:45

Владислав Щепов: «Чтобы люди понимали, что здесь государство поможет, что не будет придираться. Вот наша задача»