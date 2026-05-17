Новости по тегу #Владислав Щепов

В суверенной истории страны белорусов по осени считали трижды, каждый девятый год. Полученные данные всегда ложились в основу важных решений. Для примера, результаты 2009 года, показавшие снижение численности населения, привели к возникновению проекта «Большая семья».
Владислав Щепов: формирование бренда территорий сегодня является ключевой задачей органов госуправления.
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