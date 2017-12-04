Какое будущее табачного бизнеса в Беларуси и за ее пределами: о чем говорили с Президентом 4 декабря

Новости Беларуси. Белорусская «табачка» станет прибыльнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идеями, как развивать одну из самых доходных отраслей экономики, бизнесмены 4 декабря поделились с Президентом и правительством. Их суть – увеличение эффективности отрасли и сотрудничество с транснациональной табачной компанией.

Александр Лукашенко не против новых стратегий для этого бизнеса, но только если они будут выгодны государству. По самым скромным расчетам, реализация проекта за 4 года дополнительно принесет в бюджет около 210 миллионов рублей.

Ежегодно табачные фабрики отчисляют в год по 900 миллионов рублей, в этом ожидается – будет преодолен миллиардный рубеж. Сейчас 95% табачного рынка – это сигареты, выпущенные на наших табачных фабриках. Но и иностранные производители, что называется, в сторонке не курят. Надо быть в тонусе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Большой спрос за пределами нашей страны на эту продукцию. Ясно, что это подакцизный товар, ясно, что бюджет от этого получает огромные средства, неглядя на то, что я лично не приемлю курцов и пьяниц.

Но, тем не менее, эта отрасль в Беларуси развивается активно, и не только в связи с тем спросом, который сегодня существует на эту продукцию. Правда, что касается Беларуси, то в последнее время, как меня информируют, у нас спрос на этот товар стабилизирован, и роста никакого нет. Это уже хорошо. Заграничный рынок ждет белорусские сигареты. Но практика показывает: выгоднее продавать табачную продукцию внутри страны. Чтобы у отрасли нос оставался в табаке и в экспортных показателях, нужна модернизация для увеличения производительности. В Гродно уже появилась новая линия.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Инвестор поставит еще 2 линии – они каждая по 10 миллионов примерно долларов. Спрос пошел буквально полгода таков, что наши фабрики работают сегодня круглосуточно – я не оговорился. Работают круглосуточно с остановками в минуту на технический перерыв без выходных. И мы не можем выдать тот объем сигарет, не оголив внутренний рынок, который сейчас у нас начали спрашивать на экспорт.

По сравнению с 2000 годом, производство табачных изделий в Беларуси возросло более чем в 3 раза, экспорт – в 16 раз, а импорт сократился в 25 раз. Технологии производства и продаж на месте не стоят. У бизнеса есть деньги и идеи, как увеличить прибыльность табачного дела. «Хорошо» – согласился Президент. И собрал вместе всех заинтересованных лиц. У каждого свое видение. Но последнее слово – за государством. Александр Лукашенко:

Нам важно принять решение, которое соответствует интересам государства. Я таки-обещал тем, кто вносил предложения, и тем, кто озабочен этими предложениями, что решения будут приняты публично и исключительно в интересах государства. Если кто-то предложит сегодня схемы, по которым мы будем работать в производстве и реализации табачных изделий, они немедленно будут реализованы. Но принцип один: это должно быть выгоднее, чем ныне действующая схема. Схема государственно-частного партнерства уже отработана. Вход транснациональных корпораций на белорусский рынок только через создание их линий, но на нашем производстве. На рынке может появиться еще один игрок – компания «Энерго-Оил» с портфелем инвестиций в 120 миллионов рублей. Есть предпосылки и для создания в стране единой товаропроводящей сети. На внутреннем рынке – это защита от серых схем, за границей – возможность вести более агрессивную политику продаж. Михаил Русый:

Нормативный документ будет подготовлен, чтобы с января 18-го года этот проект начал не революционно, а поэтапно развиваться. Завершиться он на первом этапе к 31 декабря 20-го года. Дальше будем смотреть. Хотя по ходу все эти вопросы будем сопровождать. Новый проект за 4 года в бюджет может принести плюс 200 миллионов рублей – это по самым скромным подсчетам. А потенциально – в 2 раза больше.

Евгений Пустовой, СТВ:

Курящие в кадре – это моветон, но сама привычка отражена даже в бронзе. Пока в руках у скульптуры сигарета, значит, и государство не должно выпускать из своих рук этот прибыльный бизнес. Инвесторам доверят и табачную модернизацию, а может, еще и продажу сигарет. Но все для того, чтобы в целом отрасль приносила пользу, прежде всего, для государственной казны.