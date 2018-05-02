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Новости экономики за 02.05.2018

02 мая 2018 17:38
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Новости Беларуси. Отечественные производители готовы войти с белорусским сахаром на китайский рынок уже в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай производит значительно меньше сахара, чем потребляет. Объем импорта этой страны исчисляется миллионами тонн.

На мировом рынке наблюдается переизбыток сахара. В Украине, Беларуси и России по итогам 2017 года сформировались излишки в объеме более 1,5 миллионов тонн. В Беларуси из урожая прошлого года будет выработано около 650 тысяч тонн свекловичного сахара (это рекордный для отрасли показатель).

Новости экономики за 02.05.2018-1

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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