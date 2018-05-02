Новые правила выдачи кредитов в Беларуси: как это работает?

Новости Беларуси. Кредиты в стране теперь выдают по новым правилам. 1 мая вступила в силу инструкция Национального банка о порядке предоставления займов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь кредитополучателю надо не только убедить банк в своей платежеспособности, но и доказать, что показатель долговой нагрузки не станет для него неподъемным.

Соотношение суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости не должно превышать 90 %. Уровень выплат не может быть выше 40 % среднемесячного дохода. Банки должны рассчитывать эти показатели на стадии принятия решения о предоставлении кредита, до заключения кредитного договора.