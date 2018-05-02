Михаил Орда: «Необходимо пересмотреть полностью модель формирования заработной платы»

Федерация активно работает по всем этим направлениям. С мая 2017 года «народный» контроль проводит мониторинг цен во всех магазинах. Эта инициатива была поддержана Президентом. Сейчас в стране нет оснований для роста цен, и объяснить его можно только чьим-то желанием нажиться. Поэтому если правительство упускает эти моменты, помочь ему должны профсоюзы.

Новости Беларуси. Рост заработной платы, контроль цен и занятость населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три основы устойчивого экономического развития стали главными темами на встрече Александра Лукашенко с лидером белорусских профсоюзов Михаилом Ордой.

Главное требование главы государства неизменно: цены должны повышаться соизмеримо с увеличением зарплат. Но деньги должны быть заработаны. Пристальное внимание – доходам сотрудников социальной сферы. Все решения, принятые в этой области, должны выполняться неукоснительно.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Необходимо пересмотреть полностью модель сегодня формирования заработной платы, поскольку она очень громоздкая. Как я говорю, из советского периода всё настраивали, настраивали… Тарифные ставки… Если начинаешь разбираться, то очень сложно без специальной подготовки разобраться, как формируется заработная плата.

Эти вопросы есть, они присутствуют. Безусловно, с ними надо разбираться. Еще раз хочу сказать, что Президент очень жестко сказал по поводу заработной платы бюджетникам социальной сферы. Эти решения, которые были приняты Президентом, должны быть выполнены.

Отдельно на встрече рассмотрели изменения в структуре профсоюзов, которые сейчас происходят. Это создание новых «первичек» и реформирование системы в целом. Президент также поинтересовался, как Федерация профсоюзов Беларуси развивает сотрудничество с Международной организацией труда.