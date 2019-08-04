Владимир Улахович о сотрудничестве с Узбекистаном: «Мы создаем под нашим брендом там совместное производство»

Новости Беларуси. Минск принимал с официальным визитом президента Узбекистана, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По итогам 2019 года товарооборот вплотную приблизился к 500 миллионам. Задача на ближайшие годы – не менее миллиарда.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

11 белорусских фармацевтических предприятий. Уже сегодня минимальная часть белорусской фармацевтической номенклатуры производится, но Афганистану требуется всё, а наши узбекские партнеры очень серьезно работают на этом рынке.

Казалось бы, Афганистан – риски большие, политическая нестабильность, опасности, но наши партнеры работают, и очень успешно. Они и нам предлагают. Поэтому когда мы создаем этот фармацевтический кластер, мы понимаем, что уже есть потенциальный большой портфель заказов.

Александр Лукашенко: «Нынешняя власть Узбекистана совершает революцию в промышленности, сельском хозяйстве»

С реальными заказами и договорами из Минска уехали участники I белорусско-узбекистанского Форума регионов. Соглашения о сотрудничестве подписали со всеми белорусскими регионами, а делегация Джизакской и Андижанской областей Узбекистана, пользуясь случаем, уже после форума посетили своих новых партнеров в Шкловском районе Могилевской области.