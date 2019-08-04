«Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая»: показываем, как обрабатывают лён в Беларуси

Новости Беларуси. Культура, которую без тени сомнения считаем национальным достоянием. Белорусский лен. И основной для его возделывания регион – Витебский, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 10 дней на заготовку семян, столько же – на уборку тресты. Прихотливый лен ждать не намерен ни дня, и с ним не договориться. На полях Мстиславского района в эти дни лен убирают 10 экипажей.

На обмолоте всего один комбайн, но его вполне достаточно, чтобы заготовить семена для будущих урожаев. Экипаж Михаила Стряпченко 15 лет выходит в поле. Тракторист с богатым опытом и стажем простую математику усвоил давно и четко: получишь больше тресты – снизится себестоимость, а вот рентабельность пойдет в гору. Потяжелеет и кошелек у тракториста, потому работает на совесть.

Михаил Стряпченко, тракторист ОАО «Мстиславльлен»:

Нытик здесь не сработается. Здесь пришел, и нужно работать. Трудно, не трудно, все равно нужно работать. Цель – зарплата хорошая. Постоянно вовремя все, и премии.

Прямо во время съемок сюжета трактор Стряпченко запросил ремонта. Но простои дорогого стоят, сетует Михаил, ведь до города 65 километров. Потому прямо в поле дежурит мастерская на колесах.

Юрий Олийнык, напарник тракториста ОАО «Мстиславльлен»:

Простаивать нельзя, урожай – самое главное. Во-первых, мы коллектив. Нельзя, чтобы девять комбайнов работают, а один поехал. Уборка будет слабо идти. Быстро сделали и сразу едем в поле дальше.

Ох, і сеяла Іванаўна лянок! С песнями и хорошим настроением встречает результаты работы мужа Михаила в поле Любовь Житкова. Сортировщица перещеголяла своего тракториста по стажу работы на «Мстиславльльне» на 14 лет.

Любовь Житкова, сортировщица ОАО «Мстиславльлен»:

Как мой муж там уберет, так мы тут и заготовим. Мы здесь почти как одна семья – коллектив очень дружный, никаких обид нет. В выходные дни мы можем и шашлычки сделать. И на работе можем и посмеяться, и песни попеть. И если Любовь Петровна знаток по семенам, то дочь Ирина – спец по волокну. Но поучиться у старожил завода всегда не лишнее.

– Вот видишь, какая горсть красивая – длинная, сивенькая, обчесанная.

– Какой это номер пойдет?

– 11-12.

Оператор линии заготовки будущих льняных нитей не сразу пошла по стопам родителей. Захотелось легких денег, признается Ирина. Но, попробовав того самого «легкого» хлеба, пришла на льнозавод. За пять лет работы с северным шелком не пожалела ни разу.

Ирина Потапнева, оператор линии ОАО «Мстиславльлен»:

Только как я проработала месяц и получила зарплату – поняла, что не зря мои родители столько лет здесь работают, и я сюда пришла. Завод работает в три смены круглый год. Есть собственные поля и техника. Люди – настоящие профессионалы льняного дела, потому и волокно здесь получается одно из самых лучших в стране.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Это образцы качества волокна. На них строго ориентируются во время сортировки. Вот, посмотрите, эта первая кулитка – так ее еще называла моя бабушка – чисто серая, без других примесей и оттенков. Это золотой стандарт качества. Вот именно из этого волокна в будущем изготовят самую качественную ткань.

Мощности завода позволяют хранить и перерабатывать 900 тонн тресты. Но загрузка сегодня уже 117 %. По короткому волокну госзаказ закрыли полностью, сейчас все силы – на длинное.

Владимир Пиванков, директор ОАО «Мстиславльлен»:

Заготовка, сырье прошлого года. Это непрерывный процесс, который должен работать, крутиться постоянно. А если где-то что-то недополучили – это недополучили волокно, а в результате не получили деньги. Это прибыль предприятия, зарплаты, оплата энергии, топлива, запчастей, налоги в бюджет.

На Оршанском льнокомбинате своя музыка. В каждом цехе уникальная мелодия. Разнотоны здесь неизбежны, ведь у каждого станка – своя задача: чешут, прядут, ткут. К слову, в станках сейчас то самое волокно, которое только что приехало с Мстиславля.

В сравнении с мстиславским заводом в 80 работников Оршанский льнокомбинат гигант – 3,5 тысячи. Но трудовые династии и семейные подряды здесь тоже в цене. И их здесь немало. Семья Михнович на комбинате трудится в полном составе. Муж Михаил – транспортировщик, супруга – ткачиха, а дочь – оператор линии.

За 36 лет работы Наталья Михнович со льном давно на «ты» и точно знает, из какого волокна рубашка выйдет что надо. Машины и механизмы здесь по последнему слову техники, но человеческие руки еще никто не отменял.

Наталья Михнович, ткачиха ОАО «Оршанский льнокомбинат»:

Чтобы рубашечка была беленькая и тоненькая, нужно, чтобы человек смотрел за этой работой. Чтобы не пропустить брак, чтобы было побольше качества.

Ирина Михнович, оператор ленточного оборудования ОАО «Оршанский льнокомбинат»:

Я уже в школе знала, что пойду на льнокомбинат, так как мои родители тут отработали 31 год. Я пришла сюда сразу после училища, родила дочку и продолжаю здесь работать. Зарплата устраивает и коллектив тоже. Ни разу не пожалела.

На предприятии безотходное производство. Здесь чешут, ткут и короткое, и длинное волокна. Кострой отапливаются. А очес возвращают на станки – из него получится хоть и более грубая, но не менее востребованная на рынке ткань. От волокна до готового изделия – 110 операций.

Ирина Недобоева:

Чтобы получить идеально белую пряжу, вот эти катушки с волокном, которое называется ровница, опускают в огромные баки. Затем сюда под давлением в 2,5 атмосферы (такое же в автомобильной шине) начинает поступать специальный раствор. В нем нить отбеливается не меньше пяти часов.

Крупнейшее предприятие в Европе и флагман текстильной отрасли Беларуси. В Союзе льнокомбинатов было 42, сегодня на всем постсоветском пространстве осталось всего 7: ни одного в Украине и два в России. Даже в Бельгии и Франции, где производят элитное волокно, заводы раз в шесть уступают по мощности Орше.

Из белорусского льна шьют одежду, домашнюю утварь и галантерею. За нашими тканями выстраиваются очереди из голландцев, литовцев, турков, американцев. И даже светила по выращиванию элитного льна – французы – в числе завсегдатаев Оршанского льнокомбината.

Россиянка Елена Ковалевская в Оршу за 800 километров регулярно приезжает из Калининграда. Льняные изделия, признается, притягивают магнитом.

Елена Ковалевская, жительница Калининграда:

Очень люблю скатерти, полотенца, есть у меня из одежды товары. Ценю за натуральность. Все, что сделано в Беларуси, считается в России качественным.

Но без подвоха никак. Таких ответственных производителей волокна, как «Мстиславльлен», всего пара-тройка заводов на всю Беларусь. Сырье, конечно, не такая элита, как во Франции, но тоже не промах. Для сравнения: из французского и бельгийского льна получается 15 номер, из белорусского – максимум 13. Эту разницу комбинат закрывает экспортом. По-другому никак, ведь та самая беленькая и тоненькая рубашечка получится только из симбиоза с импортным волокном.

Игорь Ещенко, начальник управления развития ассортимента и рекламы продукции ОАО «Оршанский льнокомбинат»:

Мы бы, конечно, очень хотели, чтобы волокно было более качественным. Вы видели: у нас стоит оборудование, которое может вырабатывать тот же льняной батист – это мерило ценности льняного полотна. К сожалению, оборудование есть, а волокна для выработки льняного батиста у нас нет. Мы бы очень хотели работать на белорусском льне. Потому что все-таки наш лен родной, мы знаем, как с ним работать, мы понимаем его лучше, чем тот же бельгийский или французским. И продукт, который получился бы из белорусского качественного волокна, совершенно не уступал бы ни итальянским хорошим тканям, ни французским.

Прихотливее культуры, чем лен, в Беларуси нет. Обычные для нашей страны капризы природы – повышенная влажность, засуха или мороз – и урожай накроется, что называется, медным тазом. Ко всему, льну требуется семиполье. А где возьмешь? К примеру, в Мстиславском районе всего 30 % земель пригодны для выращивания северного шелка.